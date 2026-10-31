Στη ΜΕΘ παραμένει η 20χρονη με μηνιγγίτιδα: Λαμβάνει πολύ ισχυρή αντιβίωση -Ικανοποιητική η λειτουργία της καρδιάς της - iefimerida.gr

Σε νέα αξονική τομογραφία αναμένεται να υποβληθεί από την ερχόμενη Δευτέρα η 20χρονη κοπέλα από την Κοζάνη, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε ιδιαιτέρως κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», με μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα πάντα με τις πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, η 20χρονη βαριά ασθενής λαμβάνει πολύ ισχυρή αντιβίωση, σύμφωνα με το ενδεδειγμένο ιατρικό πρωτόκολλο, είναι εμπύρετη κατά διαστήματα.

Καλά σημάδια για τη λειτουργία της καρδιάς της 20χρονης

Επιπλέον, δεν δέχεται μεγάλη ινότροπη υποστήριξη, γεγονός το οποίο είναι θετικό και δείχνει ότι η καρδιά της 20χρονης λειτουργεί σχετικά καλά και ικανοποιητικά.

Πρώτος στόχος των θεραπόντων γιατρών της ΜΕΘ του «Παπαγεωργίου» είναι ο έλεγχος της λοίμωξης και αυτό θέλει, ασφαλώς, τον χρόνο του.