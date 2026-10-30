Στη ΓΑΔΑ μετέβη ο Αντώνης Ρέμος, υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση - iefimerida.gr

Στη ΓΑΔΑ μετέβη ο Αντώνης Ρέμος, υπέβαλε μήνυση κατά blogs που τον δυσφημούν.

Η ανακοίνωση του Μιχάλη Δημητρακοπούλου, πληρεξούσιου δικηγόρου Αντώνη Ρέμου

«Πράγματι σήμερα ο Αντώνης Ρέμος επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs , που τον δυσφημούν .

Αντώνης Ρέμος σέβεται το θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης , μικρών και μεγάλων αλλά υπάρχει και ένα αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση».

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν αναρτήσεις στα social media που τον συνέδεαν αυθαίρετα και ψευδώς με τον Αγγελο Γιαννακόπουλο, και ο τραγουδιστής κινήθηκε νομικά, νιώθωντας ότι ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή της συκοφαντικής δυσφήμισης. Το ίδιο είχε κάνει και πριν λίγο καιρό, όταν κινήθηκε νομικά κατά influencer στα social media που διηγούηνταν μια ψευδή ιστορία, δήθεν με τον Αντώνη Ρέμο, που υποτίθεται ότι εκτυλίχθηκε το 1999.