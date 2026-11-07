Στη φυλακή οι πέντε του κυκλώματος εκβιασμών για τις επιθέσεις με χειροβομβίδες και μολότοφ σε καταστήματα - iefimerida.gr

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι πέντε συλληφθέντες για μία σειρά από βομβιστικές επιθέσεις σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας με σκοπό να εκβιάσουν τους ιδιοκτήτες.

Πρόκειται για νεαρά άτομα ηλικίας μεταξύ 17 - 20 χρόνων, τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο έπαιρναν εντολές για τις επιθέσεις από τέσσερις έγκλειστους στις φυλακές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ως αρχηγός του κυκλώματος φέρεται 49χρονος γνωστός βαρυποινίτης, ο οποίος έχει εμπλακεί σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών κ.λπ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι του κυκλώματος εκβιαστών

Ένας 17χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος απολογήθηκε στην ανακρίτρια ανηλίκων, αρνήθηκε ότι συμμετείχε στο κύκλωμα και πως κατασκεύαζε βόμβες μολότοφ.

«Είχα οικονομικό πρόβλημα και μου είπαν θα μου δώσουν 1.000€», φέρεται να υποστήριξε. Όμως ο ανήλικος, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να ρίχνει βόμβα μολότοφ σε κατάστημα.

Άλλος νεαρός εμπλεκόμενος, 19 ετών, επίσης αρνήθηκε τα αδικήματα, όπως έχουν αποτυπωθεί στο κατηγορητήριο και υποστήριξε ότι απλώς μετέφερε έναν συνομήλικό του σε μία καφετέρια, χωρίς να γνωρίζει εξ αρχής τι θα συμβεί. «Εγώ μετέφερα τον 19χρονο στις 8 Σεπτεμβρίου στο σημείο που μου υπέδειξε. Δεν μου εξήγησε από την αρχή τον λόγο. Όταν φτάσαμε στο σημείο μου είπε γιατί πήγαμε στο καφέ. Ήμουν μακριά άκουσα το θόρυβο και έφυγα τρομαγμένος», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.

Οι κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν

Σε βάρος όλων των εμπλεκομένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 13 κακουργήματα και 3 πλημμελήματα. Κατά περίπτωση, οι κατηγορίες αφορούν:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ