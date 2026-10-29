Στη φυλακή ο «Mr Χωριάτικο»: Τι υποστήριξε στις Αρχές, αρνείται την κατηγορία της απάτης - iefimerida.gr

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο επιχειρηματίας που φέρεται ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής μέσω της αλυσίδας φούρνων «το Χωριάτικο» και δεκάδων άλλων εταιρειών.

Ο «Mr Χωριάτικο», όπως είναι το προσωνύμιό του, υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι απάτη, και δήλωσε διατεθειμένος να πληρώσει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο απολογητικό υπόμνημα που παρέδωσε αρνήθηκε ότι είχε συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες:

Αρνείται ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.

Για τις εταιρείες που εμφανίζουν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, φέρεται να υποστηρίζει ότι η αλλαγή έγινε προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν, χωρίς πρόθεση αποφυγής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο. Όπως ισχυρίζεται, στόχος ήταν να ενταχθούν οι οφειλές σε ρύθμιση.

Φέρεται να αρνείται ότι οι εταιρείες του ήταν ευκαιριακές επιχειρήσεις, επικαλούμενος τη δραστηριοποίησή του στον χώρο ήδη από το 1996. Κατά τους ισχυρισμούς του, πρόκειται για επιχειρήσεις τις οποίες επιθυμούσε να διατηρήσει και να αναπτύξει.

Τέλος, ο φερόμενος ως «αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας και οικογενειακούς λόγους για τους οποίους ζήτησε να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

Οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα και διέταξαν την προσωρινή του κράτηση.

Να σημειωθεί πως έως τώρα έχουν προφυλακιστεί συνολικά έξι κατηγορούμενοι. Ο γιος του 57χρονου επιχειρηματία μετά την απολογία του έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ.