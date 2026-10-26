Στη φυλακή ο Ηλίας Κορομηλάς για το BasketGate -Ελεύθεροι με «βραχιολάκι» Πηλοΐδης και Τσαρούχα - iefimerida.gr

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς μετά την απολογία του για την υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ.

Ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης και η εν ενεργεία διαιτητής Βάσω Τσαρούχα τίθενται σε κατ' οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι». Επιπλέον, τους τέθηκε ο περιοριστικός όρος να μην ασχολούνται με το μπάσκετ.

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Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι διαιτητές

Πλήρη άρνηση των κατηγοριών ήταν η υπερασπιστική γραμμή που τήρησαν και οι τρεις διαιτητές.

Ο Ηλίας Κορομηλάς υποστήριξε ότι ουδέποτε είχε οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή συμμετοχή στην επιλογή, τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών σε αγώνες.

«Ουδέποτε υπήρξα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), ούτε είχα οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή συμμετοχή στην επιλογή, τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών σε αγώνες. Οι σχετικές αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στα αρμόδια όργανα διαιτησίας. Συνεπώς, ουδεμία αρμοδιότητα είχα ως προς τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών, αλλά ούτε και θα μπορούσα να έχω εκ της θέσεως και των καθηκόντων μου, να ασκώ εν τοις πράγμασι αποφασιστική επιρροή στη διαδικασία επιλογής και ορισμού διαιτητών», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή.

Επιπλέον, αμφισβήτησε τα όσα έχουν καταθέσει οι μάρτυρες της υπόθεσης.

«Οι εις βάρος μου κατηγορίες στηρίζονται ουσιαστικά στις καταθέσεις δύο και μόνο προσώπων, χωρίς να προκύπτουν συγκεκριμένα αντικειμενικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την προσωπική μου εμπλοκή στις καταγγελλόμενες ενέργειες», ανέφερε κατά την απολογία του.

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Ο Τάσος Πηλοΐδης πέρασε στην αντεπίθεση και υπέβαλε μήνυση εναντίον βασικού μάρτυρα που είχε καταγγείλει πως ο 59χρονος πρώην διαιτητής είχε αδίκως τιμωρήσει με διπλή τεχνική ποινή τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

«Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και ουδέποτε θα έκανα κάτι για να τον βλάψω» φέρεται να υποστήριξε, και πρόσθεσε ότι δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ ούτε έχει διωχθεί ποτέ πειθαρχικά.



Πλήρης άρνηση του κατηγορητηρίου ήταν η υπερασπιστική γραμμή και της Βάσως Τσαρούχα.

Τι είπαν οι δικηγόροι των τριών διαιτητών -Κάνει προσφυγή ο Κορομηλάς, μίνι δικαίωση λέει η Τσαρούχα

Για την προφυλάκιση του Ηλία Κορομηλά, ο δικηγόρος του, Απόστολος Λύτρας, ανέφερε πως θα κάνουν προσφυγή κατά της απόφασης

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«Δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό. Για δύο καταθέσεις να έχουμε 4 προσωρινές κρατήσεις. Δικαιλόγησε τα χρήματα, αλλά δεν πείστηκε ο ανακριτής. Είπε ότι είναι χρήματα από την Euroleague ως διαιτητής. Θα κάνουμε προσφυγή κατά του εντάλματος κράτησης. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ολα αυτά δεν υπάρχουν. Το σκεπτικό ήταν ότι δεν δικαιολογησε τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Νομίζω ότι αυτές οι προσωρινές κρατήσεις, μου κάνουν για παιχνίδια παραγόντων, οικονομικών, πολιτικών. Οι προσωρινές κρατήσεις γίνονται πολύ εύκολα ενώ με αυτές τις δικογραφίες, δεν θα πήγαιναν ούτε καν στην ανάκριση χωρίς προανάκριση. Θα κινηθούμε νομικά, αλλά η ζημιά που ένας άνθρωπος παθαίνει από προσωρινή κράτηση είναι ανεπανόρθωτη και πραγματικά χωρίς στοιχεία» ανέφερε στους δημοσιογράφους.

Από την πλευρά της Τσαρούχα, ο νομικός της εκπρόσωπος, Αγγελος Πεπόνης, έκανε λόγο για αυστηρή μεταχείριση, αλλά υπάρχει μια μικρή ικανοποίηση ότι δεν κρίθηκε προφυλακιστέα.

«Απαγόρευση ενασχόλησης με τον αθλητισμό. Σε αυτό το στάδιο που είμαστε μας αφήνει μία μικρή ικανοποίηση. Σε μια ανακριτική διαδικασία είναι να αποφευχθεί η προσωρινή κράτηση. Θα πω ότι είναι αυστηρή μεταχείριση. Είναι η πιο καταξιωμένη διαιτητής. Δεν υπάρχει στη δικογραφία το παραμικρό στοιχείο σε βάρος της. Είναι αθώα. Δεν βρήκαν λεφτά στο σπίτι της. Η αστυνομία είπε ότι βρέθηκαν λεφτά και στους 6 συλληφθέντες. Βρεθήκανε φανέλες πολλών ομάδων, αλλά κατασχέθηκαν συγκεκριμένης ομάδας» ανέφερε και πρόσθεσε: «Σήμερα ο ένας εκ των δύο μαρτύρων, βγαινει τηλεοπτικά να καταγγείλει τι έχει κάνει η Τσαρούχα. Δείχνει τον πόλεμο που της έχει υποστεί και τι συμβαίνει. Κάποιοι προσωπικά έχουν ζήτημα μαζί της. Ο δρόμος της δικαιωσης είναι μακρύς. Συγκρατημένη χαρά σε αυτό το στάδιο».

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Δικηγόρος Πηλοϊδη: Πρόχειρη δουλειά από τον αθλητικό εισαγγελέα, θα μηνυθεί ο μάρτυρας που τον κατήγγειλε

Ο Νίκος Γαλάνης, ο δικηγόρος του Τ. Πηλοϊδη, είπε από την πλευρά του: «Μεγάλη ανακριτική ταλαιπωρία για τον πελάτη μου. Αφέθηκε ελεύθερος με κατ οίκον περιορισμό και απαγόρευση ενασχόλησης με τον αθλητισμό. Θεωρώ πως δεν είναι σωστή η απόφαση. Τα στοιχεία από τη πρώτη στιγμή είναι ελλιπή. Πολύ πρόχειρη δουλειά από την αθλητική εισαγγελία και απεδείχθη στη πορεία. Ενώ υπάρχει δυνατότητα για πιο σωστές και ώριμες δικογραφίες, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί βιάστηκε να βγάλει αυτή τη δικογραφία. Ο εντολέας μου δηλώνει την αθωότητά του με τον μεγαλύτερο και πιο πανηγυρικό τρόπο. Η βίαιη απόφαση για τον κατ οίκον περιορισμό είναι επαχθής για το τίποτα.

Από το σύνολο της δικογραφίας, ένας μάρτυρας αναφέρεται στον εντολέα μου. Αποφασίστηκε να μηνυθεί για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η υπόθεση θα έχει μέλλον. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι δίνεται βήμα σε άνθρωπο που έχει ομολογήσει διάπραξη ποινικών αδικημάτων και έχει μια προσωρινή ασυλία από την αθλητική εισαγγελία. Θα κριθεί η διάταξη από προσφυγή που θα κάνουμε. Θα κριθεί αν πρέπει να βρεθεί κι αυτός στο εδώλιο. Μυθοπλασίες όσα είπε. Να δούμε αν θα τα επαναλάβει αν βρεθεί κατηγορούμενος και όχι τώρα που παίρνει το βήμα να βγαίνει να μιλάει και να κάνει τον τιμητή των υπολοίπων. Αυτός που διαπράττει τα εγκλήματα».

