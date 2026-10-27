Στη Δράμα ο Πιερρακάκης: Σχολεία, χρηματοδοτήσεις και επιστροφή εκκλησιαστικών κειμηλίων στο επίκεντρο της επίσκεψης - iefimerida.gr

Με επίσκεψη στο δημαρχείο Δράμας και συνάντηση με τον δήμαρχο Γιώργο Παπαδόπουλο, ξεκίνησε η δεύτερη ημέρα της περιοδείας του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Ανατολική Μακεδονία.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του δήμου, η αγροτική οδοποιία και η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Σε δηλώσεις του, ο υπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στην επιστροφή 48 εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία, έπειτα από 109 χρόνια.

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Την σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών ανέδειξε ο κ. Πιερρακάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το 4ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Ο υπουργός αναφέρθηκε στην έναρξη του προγράμματος κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Παιδείας, επισημαίνοντας ότι χρηματοδοτήθηκε αρχικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και στη συνέχεια ενισχύθηκε με τη συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών.

«Χαίρομαι που βλέπω σχολεία σε όλη τη χώρα να αναμορφώνονται», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη το πρόγραμμα να επεκταθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «δεν γίνεται να βάζεις στα σχολεία διαδραστικούς πίνακες και δίπλα σοβάδες να πέφτουν», περιγράφοντας την ανάγκη να συμβαδίζει ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού εξοπλισμού με τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης συνολικά.

Σχολεία, χρηματοδοτήσεις και επιστροφή εκκλησιαστικών κειμηλίων στο επίκεντρο της επίσκεψης του υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυρ. Πιερρακάκη

Τα αιτήματα του δήμου Δράμας για χρηματοδότηση

Κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό, ο δήμαρχος Δράμας, Γιώργος Παπαδόπουλος, έθεσε επί τάπητος τις χρηματοδοτικές εκκρεμότητες που αντιμετωπίζει ο δήμος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αγροτική οδοποιία και στην ανάπλαση του κέντρου της πόλης.

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Ο δήμαρχος τόνισε ότι ο δήμος Δράμας κατέθεσε έξι προτάσεις για έργα αγροτικής οδοποιίας, οι οποίες, ωστόσο, δεν εγκρίθηκαν λόγω βαθμολογίας. «Η Δράμα είναι μια περιοχή που βασίζεται στον πρωτογενή τομέα. Παρ' όλα αυτά, δεν λάβαμε ούτε ένα ευρώ», σημείωσε, ζητώντας να εξαντληθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης των προτάσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Όπως ανέφερε, σε πανελλαδικό επίπεδο εκκρεμούν 151 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 83,2 εκατομμυρίων ευρώ, καλώντας την κυβέρνηση να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Με επίσκεψη στο δημαρχείο Δράμας και συνάντηση με τον δήμαρχο Γιώργο Παπαδόπουλο, ξεκίνησε η δεύτερη ημέρα της περιοδείας του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Ανατολική Μακεδονία

Απαντώντας, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, για το ζήτημα. «Προσπαθούμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες από τον κρατικό προϋπολογισμό και τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για να στηρίξουμε αυτό το έργο», ανέφερε.

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Στο τραπέζι τα 12 εκατ. ευρώ για το κέντρο της πόλης

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που έθεσε ο δήμαρχος αφορούσε τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων στο κέντρο της Δράμας, στο πλαίσιο των σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης. Όπως εξήγησε, υπάρχει μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 26 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία εκπονήθηκε με τη συμβολή της εταιρείας Raycap και του αείμνηστου Κώστα Αποστολίδη. Για την υλοποίησή της εξασφαλίστηκαν ήδη 15 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια ΑΜΘ, ενώ, απομένουν περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του έργου.

Ο κ. Παπαδόπουλος ζήτησε την στήριξη του υπουργείου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι τα υπόλοιπα χρήματα θα εξασφαλιστούν έως το 2027. Όπως ανέφερε, οι διαδικασίες έχουν ήδη προχωρήσει, με τη δημοπράτηση έργων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ και τις υποδομές της ΔΕΥΑΔ.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του δήμου μετά τον Δεκέμβριο, ειδικά όσον αφορά την προμήθεια καυσίμων για τα σχολεία και τα απορριμματοφόρα. Όπως είπε, έχουν ήδη περικοπεί δευτερεύουσες δαπάνες, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι.

«Επιστρέφουν 48 πολύτιμα εκκλησιαστικά κειμήλια μετά από 109 χρόνια»

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ο κ. Πιερρακάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επιστροφή 48 εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία, έπειτα από 109 χρόνια, μέσω διακρατικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας, σημειώνοντας ότι έχει χαιρετιστεί από την Ιερά Σύνοδο, ενώ συνέδεσε την εξέλιξη με την ανάγκη συστηματικής και αποτελεσματικής διεκδίκησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

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«Όλες μας οι διεκδικήσεις μπορούν πιο συστηματικά να πραγματοποιηθούν ακριβώς επειδή ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία», ανέφερε. Παράλληλα, απάντησε στην κριτική που έχει διατυπωθεί με τη χρήση του όρου «εκποίηση», απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνιστά εκποίηση η επιστροφή εθνικών θησαυρών στον τόπο μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός έδωσε έμφαση στη διαπραγματευτική διαδικασία και στο αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι η ουσιαστική διεκδίκηση της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτεί επιμονή και συγκεκριμένες ενέργειες.

Επαφές με επιχειρήσεις και επίσκεψη στο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Κυριάκου Πιερρακάκη στη Δράμα περιλάμβανε ακόμη επαφές με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας και επισκέψεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας.

Ο υπουργός επισκέφθηκε το Επιμελητήριο Δράμας, την εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Raycap, καθώς και την εξαγωγική επιχείρηση Wonderplant στην Πετρούσα, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή τοματινιών.

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Επισκέφθηκε επίσης το Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών και ξεναγήθηκε στην συλλογή του Άρη Θεοδωρίδη. Το μουσείο στεγάζεται στο «Μαρμάρινο Σπίτι», το εντυπωσιακό αρχοντικό Αναστασιάδη, που βρίσκεται στο πάρκο των πηγών της Αγίας Βαρβάρας.

O υπουργός επισκέφθηκε το οινοποιείο Nico Lazaridi στην Αδριανή

Τέλος, το βράδυ της Δευτέρας, ο υπουργός επισκέφθηκε το οινοποιείο Nico Lazaridi στην Αδριανή, όπου ενημερώθηκε για την ιστορία, τη δραστηριότητα και τη φιλοσοφία της επιχείρησης, καθώς και για την παρουσία της στον χώρο της ελληνικής οινοποιίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ