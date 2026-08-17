Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους -Παρίσταναν τους λογιστές ή τους υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος - iefimerida.gr

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, μετά από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες τριών ατόμων που διέπρατταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προσέγγιζαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους λογιστές ή υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καταφέρνοντας να αποκτούν πρόσβαση στα σπίτια τους και να αφαιρούν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά.

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Πρόκειται για τους:

1) ΣΤΑΥΡΟΥ Ιωάννη αγνώστου πατρός και της Αλεξάνδρας, γεννηθέντα την 29-8-1982 στην Αθήνα,

2) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, γεννηθέντα την 22-5-1985 στη Νίκαια Αττικής,

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3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτη αγνώστου πατρός και της Μαρίας, γεννηθέντα την 7-8-1998 στη Νίκαια Αττικής.

Η υπόθεση είχε παρουσιαστεί από την ΕΛ.ΑΣ. στις 28 Ιουλίου, όταν ανακοινώθηκε η εξάρθρωση της συμμορίας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένα άτομα, χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων καταχωρισμένους σε ανύπαρκτα πρόσωπα (ghost phones).

Προσποιούμενοι τους λογιστές ή τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, έπειθαν τα θύματά τους να τοποθετήσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα σε προκαθορισμένα σημεία εντός των οικιών τους.

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Στη συνέχεια, διατηρώντας τα θύματά τους απασχολημένα στην τηλεφωνική γραμμή, άλλα μέλη της συμμορίας, κινούμενα με «επιχειρησιακά» οχήματα που εκμίσθωναν από εταιρείες βραχυχρόνιας μίσθωσης, μετέβαιναν στις οικίες και αφαιρούσαν τα χρηματικά ποσά και τα κοσμήματα.

Από την προανακριτική έρευνα είχαν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις απάτης σε Τριφυλία Μεσσηνίας, Άνδρο, Κιλκίς, Πεντέλη, Πειραιά και Νάξο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το παράνομο περιουσιακό όφελος που φέρεται να αποκόμισε η συμμορία από τη δράση της υπολογίζεται σε περίπου 330.000 ευρώ.