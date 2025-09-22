ΣτΕ: Όχι σε τακτοποίηση αυθαιρέτων κοινόχρηστων χώρων σε πολυκατοικίες, αν υπάρχουν αντιρρήσεις συνιδιοκτητών - iefimerida.gr

Η τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών με το νόμο ν. 4178/2013 δεν μπορεί να γίνει εφόσον διατυπωθούν αντιρρήσεις από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη και υπάρχει έλλειψη κανονισμού οροφοκτησίας, αποφάνθηκε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αφορμή για την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου ήταν προσφυγή για αυθαίρετες κατασκευές σε ελεύθερους ανοικτούς κοινόχρηστους-κοινόκτητους χώρους ισόγειου πολυκατοικίας (πιλοτή και τμήμα του οικοπέδου) στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Το ΣτΕ έκρινε πως «σε περίπτωση έλλειψης κανονισμού οροφοκτησίας, η διάταξη (άρθρο 11 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 4178/2013) που προβλέπει την υποβολή αίτησης από συνιδιοκτήτη με βάση την πλειοψηφία των ποσοστών συνιδιοκτησίας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων σε κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής, αποσκοπεί μόνο στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και την πλήρη καταγραφή και αντιμετώπιση των αυθαιρέτων, χωρίς πάντως να θίγεται το δικαίωμα ιδιοκτησίας των λοιπών συνιδιοκτητών».

Με βάση το σκεπτικό του ανωτάτου δικαστηρίου, η τακτοποίηση αυθαιρέτων επί κοινοχρήστων χώρων ακινήτου σύμφωνα με το ν. 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, δεν μπορεί να γίνει, εφόσον διατυπωθούν αντιρρήσεις από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη.

Παράλληλα, το ΣτΕ έκρινε πως η σχετική νομοθετική πρόβλεψη είναι ανεφάρμοστη, καθώς προσκρούει στα άρθρα 17 και 24 του Συντάγματος.