 Το ΣτΕ ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Το ΣτΕ ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων

Το Συμβούλιο της Επικρατείας
Το Συμβούλιο της Επικρατείας / Φωτογραφία: EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, το ΣτΕ, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Διομήδη Κυριλόπουλου, ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολο τους, των ιδιωτικών πανεπιστημίων
CITY College University of York, Keele University και Anatolia College.

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει:

«Mε χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επιπέδου για τα Ελληνόπουλα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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