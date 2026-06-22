Ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη έπαιζε θέατρο στον αδελφό της -Του έλεγε «εύχομαι να τη βρούνε», ηχητικό ντοκουμέντο - iefimerida.gr

Ολόκληρο θέατρο έπαιζε ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς, ενώ την είχε σκοτώσει, μιλούσε με τον αδελφό της 45χρονης και του έλεγε ότι εύχεται να τη βρουν.

Ειδικότερα, σε ηχητικό ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega, ακούγεται ο 43χρονος να μιλάει στον τηλέφωνο με τον αδελφό της άτυχης γυναίκας, δηλώνοντας τρομοκρατημένος με την εξαφάνισή της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ακούγεται να του λέει ότι θα χαρεί να μάθει ότι την βρήκαν και πως ο ίδιος θέλει γενικά να έχει την υγεία του και μια ήσυχη ζωή.

Η τηλεφωνική επικοινωνία του 43χρονου με τον αδελφό της Σταυρούλας Λεβεντάκη

43χρονος: Σου λέω έχω τρομοκρατηθεί για τα καλά μιλάμε. Δηλαδή, εντάξει λέω, έλεος. Εκεί πέρα που είχαμε μια ήρεμη ζωή κάθε καλοκαίρι, το ένα, το άλλο… Εύχομαι και τώρα, τώρα αυτή τη στιγμή, κάποιος να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει «Ξέρεις κάτι, τη βρήκανε, ηρέμησε».

Αδελφός Σταυρούλας Λεβεντάκη: Όλοι αυτό θέλουμε, αλλά σου ξαναλέω συνεννοήσου μαζί τους. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

43χρονος: Όχι... όχι… μιλάμε… Μιλάμε, Παναγιά μου. Μιλάμε. Πάνω από όλα μιλάμε. Ό,τι νεότερο χτύπα, ρε φίλε. Να ηρεμήσουμε, δεν με νοιάζει. Είμαστε κι εγώ και η γυναίκα μου άνω κάτω, τι να σου πω.

Αδελφός Σταυρούλας Λεβεντάκη: Ναι, το ξέρω. Όλοι είμαστε. Εγώ, τι να λέω;

﻿43χρονος: Σου λέω, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, πίστεψέ με, περισσότερο θα χαρώ να με πάρεις τηλέφωνο, να μου πεις ότι τη βρήκανε, παρά όλο τον κόσμο να μου φέρουν μπροστά μου. Να μου πούνε: «Ξέρεις κάτι, γίνεσαι αύριο το πρωί Ωνάσης, οποιοσδήποτε», δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να έχω μια ήσυχη ζωή. Την υγεία μου θέλω.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της Σταυρούλας Λεβεντάκη



Η ομολογία του 43χρονου ξετύλιξε το κουβάρι της υπόθεσης, φτάνοντας στην ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της άτυχης γυναίκας, που βρέθηκε σε χωράφι, όπου την είχε θάψει ο δολοφόνος της, μόλις πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου έζησε τις τελευταίες της στιγμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το χτύπημα που δέχτηκε η 45χρονη στο κεφάλι με κούτσουρο ήταν μοιραίο, καθώς υπέστη συντριπτικό κάταγμα κρανίου και της προκάλεσε εκτεταμένη αιμορραγία.

Όσον αφορά τις δύο μαχαιριές που δέχτηκε στον θώρακα η άτυχη γυναίκα, από το ιατροδικαστικό πόρισμα προκύπτει ότι δεν έπληξαν ζωτικά όργανα, κάτι που σημαίνει ότι δεν προκάλεσαν τον θάνατό της.



Σοκάρει η ομολογία του 43χρονου -«Θόλωσα και τη χτύπησα με το μπουκάλι»

Όλα έγιναν, όπως είπε στους αστυνομικούς, στις 30 Μαΐου, όταν η Σταυρούλα περίπου στις 4.20 το μεσημέρι πήγε στο σπίτι του προκειμένου να κάνει… επιθεώρηση σε αυτό, όπως όριζε το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν ήρθε, μου χτύπησε την πόρτα και με πήρε και τηλέφωνο, αλλά εγώ δεν το σήκωσα και της άνοιξα. Όταν μπήκε, με ρώτησε αν θέλω να βγάλει τις παντόφλες, αλλά δεν είχα στρωμένα τα χαλιά, οπότε της είπα "όχι". Άφησε κάτι σακούλες με αυγά και πήγαμε στο σαλόνι. Την κέρασα μπύρα. Δεν ήπιε πολύ, γιατί μου είπε ότι βιαζόταν να πάρει το λεωφορείο».

Ο 43χρονος, όπως περιέγραψε, πήγε μαζί της στην κουζίνα και άρχισε να του κάνει παρατήρηση για τα ντουλάπια, με αποτέλεσμα εκείνος να εκνευριστεί. Όταν πήγαν στην κρεβατοκάμαρα, του έκανε πάλι παρατήρηση, ενώ μετά, πάντα σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, του ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά, κάτι που είχαν ξανακάνει, με εκείνον να αρνείται.

«Τότε άρχισε να κάνει σαν τρελή. Μου φώναζε ότι θα με καταστρέψει. Ωρυόταν και με απειλούσε ότι θα τα έλεγε στη γυναίκα μου και θα πει ότι την είχα βιάσει».

Κατά τους ισχυρισμούς του, η Σταυρούλα ήταν αυτή που άρπαξε ένα μπουκάλι με κρασί που είχε στο υπνοδωμάτιο ως διακοσμητικό και πήγε να τον χτυπήσει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Την απώθησα και ξαναήρθε προς το μέρος μου. Της έπιασα το μπουκάλι. Μπλεχτήκαμε και έπεσε στο πάτωμα, εκεί όπου χτύπησε το κεφάλι της. Είδα αίματα. Φώναζε και θόλωσα. Τη χτύπησα στο κεφάλι με το μπουκάλι, το οποίο έσπασε. Ούρλιαζε και πήρα μια ταινία, την τύλιξα δύο φορές και της κάλυψα το στόμα. Προσπάθησε να τη βγάλει με τα χέρια της. Το τύλιξα άλλη μία φορά, και τότε έχασε τις αισθήσεις της».

«Την πλησίασα και την κάρφωσα με το μαχαίρι στο ύψος της καρδιάς δύο φορές»



Η περιγραφή του για τη δολοφονία είναι σοκαριστική, καθώς για ώρα τής κατάφερνε χτυπήματα με ό,τι έβρισκε στο σπίτι. Όπως περιέγραψε, έφυγε από το δωμάτιο για την κουζίνα και μετά από λίγο την άκουσε να φωνάζει. Τότε, θολωμένος -όπως είπε-, πήρε ένα κουζινομάχαιρο και πήγε πάλι στο δωμάτιο.

«Την πλησίασα και την κάρφωσα με το μαχαίρι στο ύψος της καρδιάς δύο φορές. Πήγα στην κουζίνα και έπλυνα το μαχαίρι με σαπούνι και ξίδι. Δεν θυμάμαι πού το πέταξα. Την άκουσα να φωνάζει ξανά και ξανά για βοήθεια και αν την ακούει κανείς. Πήρα ένα κούτσουρο από το τζάκι, πήγα πάλι στο δωμάτιο. Ήταν μέσα στα αίματα. Τη χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές και δεν ξαναμίλησε».

Μετά τη δολοφονία της πήρε την τραπεζική της κάρτα και πήγε σε ΑΤΜ προχωρώντας σε ανάληψη 1.000 ευρώ, έτσι ώστε να φανεί ότι την είχαν ληστέψει, κίνηση που, παρά τα όσα υποστηρίζει, δείχνει την πλήρη μεθόδευση στις κινήσεις του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς προσπάθησε να συγκαλύψει ο 43χρονος τη δολοφονία

Ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, περιέγραψε την προσπάθειά του να εξαφανίσει το πτώμα, αφού πρώτα πήρε μαύρες σακούλες και δεματικά. Αν και -σύμφωνα με την ομολογία του- προσπάθησε αρχικά να τη βάλει στις σακούλες, δεν μπόρεσε, της έδεσε με τα δεματικά τα χέρια και τα πόδια. Τελικά, χρησιμοποίησε πολλές σακούλες, βάζοντας τις μισές από το κεφάλι και τις άλλες από τα πόδια, ενώ μετά άρχισε να σφουγγαρίζει το δωμάτιο για να το καθαρίσει από τα αίματα. Το κούτσουρο, τα γυαλιά από το μπουκάλι αλλά και τα ματωμένα ρούχα του τα έβαλε σε μια άλλη σακούλα.

Μάλιστα, προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, έκανε και βιντεοκλήση με τη γυναίκα του το ίδιο βράδυ, περίπου στις 21.00, όπως συνήθιζε. Αφού τελείωσε τη βιντεοκλήση, πήγε να πετάξει τα πράγματά της.

«Πήγα στον Γαλατά και πέταξα σε διαφορετικούς κάδους τα πράγματα που είχα βάλει στη σακούλα και σε άλλον το κινητό της και την κάρτα της».

Όταν γύρισε σπίτι συνέχισε να καθαρίζει κάποια αίματα που είχαν μείνει, ενώ, όπως είπε, μετά κάπνισε χασίς για να ηρεμήσει, την ώρα που το πτώμα της Σταυρούλας παρέμενε στο σπίτι μέχρι τις 6 το πρωί, όταν έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό του για να το εξαφανίσει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξεκίνησα να τη σέρνω μέχρι το βαν μου και πήγα στο χωράφι. Ξεκίνησα να σκάβω τον λάκκο ανάμεσα στις πορτοκαλιές. Πήρα ένα καρότσι οικοδομής, έβαλα το πτώμα, το πήγα στον λάκκο και την έριξα μέσα. Τη σκέπασα με χώμα και γύρισα σπίτι και καθάρισα πάλι τα αίματα που είχαν μείνει από τη μεταφορά της».

Μετά από όλα όσα είχε κάνει, ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος πήρε γλυκά και πήγε στο σπίτι φίλου του.