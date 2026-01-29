Σταθερή η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται στο «Παπαγεωργίου» -Η ανάρτηση Γεωργιάδη - iefimerida.gr

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου οι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία και επέστρεψαν στην Ελλάδα το πρωί της Πέμπτης.

Οι δύο νεαροί, ηλικίας 20 και 28 ετών, υποβάλλονται σε εξετάσεις. Ο πρώτος έχει τραύμα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική, ενώ η κατάσταση του δεύτερου είναι καλύτερη.

Ο 28χρονος ζήτησε εξιτήριο για να πάει στις κηδείες των φίλων του

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 28χρονος ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, ωστόσο οι γιατροί δεν του το επέτρεψαν και συνεχίζει να νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική για προληπτικούς λόγους.

Χειρουργήθηκε στην Τιμισοάρα ο τρίτος τραυματίας -Θα γίνει αεροδιακομιδή στην Ελλάδα μόλις το επιτρέψουν οι γιατροί

Σχετικά με τον τρίτο τραυματία, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Τιμοσοάρα, κάτι που δεν του επέτρεψε να επιστρέψει στην Ελλάδα μαζί με τους άλλους δύο τραυματίες.

Η αεροδιακομιδή του στη χώρα μας θα πραγματοποιηθεί μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό και δοθεί η σχετική έγκριση από τους γιατρούς του νοσοκομείου.

Άδωνις Γεωργιάδης: Καλή η κλινική κατάσταση των δύο τραυματιών

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο μέσω του Χ (πρώην Twitter) για «καλή κλινική κατάσταση» των δύο τραυματιών.

Αναλυτικά, η ανάρτησή του αναφέρει τα εξής:

«Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι δύο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και οι δύο με φυσιολογικά ζωτικά σημεία.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική και φέρει εγκεφαλικές κακώσεις που προς το παρόν δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας, απαιτούν όμως παρακολούθηση και εγρήγορση. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική».