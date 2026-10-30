Στάση εργασίας από ΟΛΜΕ και ΑΔΕΔΥ για στήριξη εκπαιδευτικών στους ναυτεργάτες - iefimerida.gr

Στάση εργασίας από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους για τη στήριξη των ναυτεργατών.

Οι κινητοποιήσεις αφορούν την Αττική, την Αχαΐα και τη Θεσπρωτία, ενώ το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια σε αρκετές πόλεις

Στάση εργασίας προκήρυξαν η ΟΛΜΕ και η ΑΔΕΔΥ, προκειμένου να διευκολύνουν τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων στα συλλαλητήρια για τη στήριξη των ναυτεργατών.

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Η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει στάση εργασίας στην Αττική και την Αχαΐα, η οποία θα ξεκινήσει στις 12:00 και θα διαρκέσει έως τη λήξη της βάρδιας, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να δώσουν το «παρών» στις κινητοποιήσεις.

Αντίστοιχη κινητοποίηση έχει προκηρύξει και η ΑΔΕΔΥ στις ίδιες δύο περιοχές, ενώ στη Θεσπρωτία η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας.

Σε ποιες περιοχές θα γίνουν συλλαλητήρια

Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Ελευσίνα, το Λαύριο και τη Χαλκίδα.

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Παράλληλα, ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τα εσπερινά σχολεία του Πειραιά, όπου θα πραγματοποιηθεί στάση εργασίας από 21:00 έως 23:00.