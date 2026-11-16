«Το Starlink σώζει ζωές»: Η ανάρτηση του Έλον Μασκ για το νέο ελληνικό σύστημα railway.gov.gr

Αναδημοσίευση σχετικά με το νέο σύστημα ασφαλείας των ελληνικών σιδηροδρόμων, railway.gov.gr, έκανε ο ιδιοκτήτης της SpaceX, Έλον Μασκ.

Ο Έλον Μασκ προχώρησε σε repost στον προσωπικό του λογαριασμό στο X ανάρτηση για την αξιοποίηση της δορυφορικής τεχνολογίας Starlink στους ελληνικούς σιδηροδρόμους.



«Το Starlink σώζει ζωές», σχολίασε ο Μασκ, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση του λογαριασμού DogeDesigner, η οποία παρουσιάζει το νέο σύστημα που επιτρέπει τον εντοπισμό των αμαξοστοιχιών σε πραγματικό χρόνο και την έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανό κίνδυνο σύγκρουσης.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναφορά του Αμερικανού επιχειρηματία έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίσημη παρουσίαση του railway.gov.gr, ενός έργου που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για την ενίσχυση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Η ανάρτηση του Έλον Μασκ

Πώς λειτουργεί το railway.gov.gr



Το νέο σύστημα, που παρουσιάστηκε στις 10 Νοεμβρίου παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επιτρέπει την παρακολούθηση της θέσης των τρένων σε πραγματικό χρόνο, με ακρίβεια που μπορεί να φτάσει έως και τα πέντε εκατοστά.



Συνολικά 134 μηχανές έχουν εξοπλιστεί με ειδικές συσκευές εντοπισμού, οι οποίες μεταδίδουν συνεχώς δεδομένα στο Κέντρο Ελέγχου.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξιοποίηση του δορυφορικού δικτύου Starlink διασφαλίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας ακόμη και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη κινητής τηλεφωνίας, περιορίζοντας τα κενά στη μετάδοση δεδομένων από τις αμαξοστοιχίες.



Η σημαντικότερη δυνατότητα του συστήματος είναι ότι δεν περιορίζεται στην απεικόνιση της κυκλοφορίας. Μπορεί να εντοπίζει πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις, όπως την προσέγγιση δύο συρμών σε συνθήκες κινδύνου σύγκρουσης, και να ενεργοποιεί προειδοποιήσεις προς το Κέντρο Ελέγχου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης.



Το έργο που παρουσιάστηκε από τον Κυρανάκη και τον Σακαρέτσιο



Το railway.gov.gr παρουσιάστηκε από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και σημερινό γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και τον γενικό γραμματέα Μεταφορών, Στέλιο Σακαρέτσιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ανάπτυξη του συστήματος πραγματοποιήθηκε ψηφιακή χαρτογράφηση 1.650 χιλιομέτρων σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ η νέα τεχνολογική υποδομή επιτρέπει την εποπτεία της κυκλοφορίας σε 24ωρη βάση.



Κατά την παρουσίαση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι η νέα πλατφόρμα «μοιάζει περισσότερο με μια startup εταιρεία και λιγότερο με μία κρατική εφαρμογή», αναφερόμενος στις τεχνολογικές δυνατότητες του έργου.



Η ανάρτηση του Elon Musk δίνει πλέον διεθνή δημοσιότητα στο railway.gov.gr, με αφορμή την αξιοποίηση του Starlink σε ένα σύστημα που φιλοδοξεί να προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο προστασίας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των συρμών και της έγκαιρης αναγνώρισης πιθανών κινδύνων.