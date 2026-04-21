«Σταματούσαν το χειρουργείο για να της κάνουν ΚΑΡΠΑ»: Αποκάλυψη Γιαννάκου στο iefimerida.gr για τη 13χρονη στο Χαϊδάρι - iefimerida.gr

Για το ατύχημα που είχε η 13χρονη μαθήτρια στο Χαϊδάρι και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τη σώσουν μίλησε ο Μιχάλης Γιαννάκος στο iefimerida.gr.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αναφερόμενος στο τι συνέβη μετά την πτώση της μαθήτριας της Α' Γυμνασίου από το μπαλκόνι του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, είπε ότι «το κορίτσι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο "Αττικόν". Εκεί διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής της, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Παίδων "Αγία Σοφία". Αμέσως οι γιατροί, βλέποντας ότι η κατάστασή της ήταν κρίσιμη, καθότι έφερε αιμοθώρακα, είχε κάταγμα στη βάση του κρανίου, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα στο κεφάλι, οδήγησαν την κοπέλα στο χειρουργείο και πραγματικά δόθηκε μάχη με τον θάνατο, προκειμένου να σώσουν το κορίτσι».

«Έπαθε αλλεπάλληλες ανακοπές»

Όπως πρόσθεσε ο κ. Γιαννάκος, «μέσα σε μία ώρα η μαθήτρια έπαθε αλλεπάλληλες ανακοπές και οι γιατροί σταματούσαν το χειρουργείο για να κάνουν ΚΑΡΠΑ και να την κρατήσουν στη ζωή. Πραγματικά είναι δώρο Θεού που αυτή τη στιγμή το κορίτσι είναι ζωντανό».

Όσο για το ποια είναι η κατάσταση της υγείας της κοπέλας τώρα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε ότι «το χειρουργείο τελικά ολοκληρώθηκε με επιτυχία και αυτή τη στιγμή το κορίτσι είναι ζωντανό. Πραγματικά αξίζουν πολλά-πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς τους γιατρούς, σε αυτή τη χειρουργική και θεραπευτική ομάδα που το παιδί αυτή τη στιγμή είναι ζωντανό και ελπίζουμε ότι θα καταφέρει να κερδίσει αυτή τη μάχη. Πιστεύουμε ότι τελικά η μικρή θα τα καταφέρει, όπως και τόσα άλλα παιδιά τα οποία μεταφέρθηκαν στα ελληνικά νοσοκομεία σε ανάλογα κρίσιμη κατάσταση».