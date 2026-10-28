Στα λευκά βουνά της Στερεάς Ελλάδας -Εντυπωσιακές εικόνες από τα πρώτα χιόνια - iefimerida.gr

Στα λευκά ντύθηκαν βουνά της Στερεάς Ελλάδας ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.
Φωτογραφίες που δημοσίευσε το lamianow.gr αποτυπώνουν ένα άκρως χειμωνιάτικο σκηνικό με εντυπωσιακές εικόνες από τη Φθιώτιδα και τους γειτονικούς νομούς.
Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στην Οίτη ενώ στα λευκά ντύθηκαν έπεσε τόσο το βουνό Γουλινάς όσο και το Καλλίδρομο.
Εικόνες που θυμίζουν περισσότερο χειμώνα παρά τέλη Οκτωβρίου καταγράφονται τόσο στα Βαρδούσια όσο στο Βελούχι της Ευρυτανίας.
Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν επίσης στους ορεινούς όγκους της Βοιωτίας, της Φωκίδας και της Εύβοιας.
Ήδη ορεινά χωριά όπως το Νεοχώρι, η Στάγια (Πλάτανος), η Νέα Γιαννιτσού, ο Πύργος Υπάτης και η Καστανιά πήραν μια πρώτη δυνατή γεύση χειμώνα.
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