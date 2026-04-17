Με κουκούλες και αλεξίσφαιρα στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τον θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά -Το μεσημέρι η κηδεία - iefimerida.gr

Την πόρτα των εισαγγελικών αρχών πέρασαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Ο δικηγόρος του 23χρονου συλληφθέντα, αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 19χρονης, υποστήριξε: «Η πολιτεία και ο υπουργός , ας ανατρέξει να δούμε τι συνέβη το συγκεκριμένο βράδυ, όταν πήγε η κοπέλα ζωντανή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί που ήταν; Λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν υπήρχε κανένας, ήρθαν μετά από τον ύπνο. Απ ότι έχω δει από τη δικογραφία ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ήρθε την πήρε την κοπέλα, ήταν ήδη ζωντανή. Τώρα από κει και πέρα, ερευνήστε το, να μας πείτε κι εμάς».



Ο δικηγόρος ισχυρίζεται ότι κατέβασαν τη νεαρή Μυρτώ από το δωμάτιο, για να την παραλάβει ασθενοφόρο. «Την κατέβασαν κάτω για να έρθει ασθενοφόρο να τη πάρει. Ξέρω ότι ο εντολέας μου ήταν στο δωμάτιο και το καθάριζε».

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η αστυνομική έρευνα βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα κρίσιμα ευρήματα, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, ειδών ένδυσης και προσωπικών αντικειμένων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, καθώς και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε επιμελή καθαρισμό χώρου όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν μαζί με τη θανούσα κάνοντας χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησε φωτογράφηση και εξονυχιστική εξερεύνηση του σημείου όπου φέρεται να εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, ενώ ελήφθη και βιολογικό υλικό για εργαστηριακή ανάλυση.

Η εξόδιος ακολουθία για τη 19χρονη Μυρτώ, που πάλευε να κρατηθεί στη ζωή για 77 λεπτά, θα τελεστεί σήμερα, στις 15:00, στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου.