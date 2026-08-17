 Στα 1.904 μέτρα ο υψηλότερος δρόμος στην Ελλάδα -Πού βρίσκεται, ποιες περιοχές ενώνει - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Στα 1.904 μέτρα ο υψηλότερος δρόμος στην Ελλάδα -Πού βρίσκεται, ποιες περιοχές ενώνει

Μπάρος
Το περίφημο πέρασμα του Μπάρου ενώνει τη Θεσσαλία με την Ήπειρο
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Παρά το γεγονός ότι το ελληνικό καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με τα νησία και τις ακτές της χώρας μας, εξίσου εντυπωσιακές είναι και ορισμένες ορεινές διαδρομές, με την ομορφότερη να εντοπίζεται στην μεγαλύτερη οροσειρά της επικράτειας, την Πίνδο.

Εκεί ξετυλίγεται ένα εντυπωσιακό σκηνικό ξεχωριστής φυσικής ομορφιάς που θαυμάζεται από όλους τους επισκέπτες, καθώς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο οδικό πέρασμα της χώρας μας, συνδέοντας οδικώς τη Θεσσαλία με την Ήπειρο.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ δρόμος βουνό ήπειρος Θεσσαλία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ