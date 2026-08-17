Στα 1.904 μέτρα ο υψηλότερος δρόμος στην Ελλάδα -Πού βρίσκεται, ποιες περιοχές ενώνει - iefimerida.gr

Παρά το γεγονός ότι το ελληνικό καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με τα νησία και τις ακτές της χώρας μας, εξίσου εντυπωσιακές είναι και ορισμένες ορεινές διαδρομές, με την ομορφότερη να εντοπίζεται στην μεγαλύτερη οροσειρά της επικράτειας, την Πίνδο.

Εκεί ξετυλίγεται ένα εντυπωσιακό σκηνικό ξεχωριστής φυσικής ομορφιάς που θαυμάζεται από όλους τους επισκέπτες, καθώς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο οδικό πέρασμα της χώρας μας, συνδέοντας οδικώς τη Θεσσαλία με την Ήπειρο.

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