Σπέτσες: Συνελήφθη 49χρονος για εμπόριο κοκαΐνης -Προσπάθησε να δωροδοκήσει αστυνομικούς με 20.000 ευρώ - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 49χρονου ο οποίος διακινούσε κοκαΐνη στις Σπέτσες, προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας οι αρχές. Ο ίδιος προσπάθησε μάλιστα να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς με 20.000 ευρώ και να αποφύγει τη σύλληψη.

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου.

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Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συνελήφθη και ένας 22χρονος με πιστόλι

Σημειώνεται ότι κατά την ίδια επιχείρηση συνελήφθη ένας 22χρονος στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν τρίφτης κάνναβης και αεροβόλο πιστόλι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων.

Η δράση του 49χρονου

Μετά από πληροφορίες που περιήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα Σπετσών τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τον όπως προέκυψε, από την έρευνα ο κατηγορούμενος φέρεται να προμήθευε με ποσότητες κοκαΐνης μεγάλο αριθμό ατόμων, χρησιμοποιώντας για τις μετακινήσεις και τις παραδόσεις τόσο όχημα διανομής εταιρείας όσο και μοτοσικλέτα που ανήκε στον ίδιο.

«Ξέπλενε» χρήματα με κερδισμένα δελτία στοιχήματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να επιχειρούσε να «ξεπλύνει» τα χρήματα που αποκόμιζε από τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούσε κερδισμένα δελτία στοιχηματικών εταιρειών, προκειμένου να εμφανίζει τα σχετικά ποσά ως νόμιμα έσοδα.

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Στις έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του και σε οχήματα κατασχέθηκαν: