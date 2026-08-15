Σπείρα έκρυβε πάνω από 320 κιλά κάνναβης σε φορτία χαρτιού ανακύκλωσης -Θα κατέληγαν στην Τουρκία από Αλβανία μέσω Ελλάδας - iefimerida.gr

Σημαντικό πλήγμα σε διεθνικού χαρακτήρα εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από την Αλβανία προς την Τουρκία, μέσω της Ελλάδας, κατάφερε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με την κατάσχεση 324 κιλών κάνναβης.

Η επιχείρηση, αποτέλεσμα μεθοδικής έρευνας, αξιοποίησης πληροφοριών και διεθνών συνεργασιών, αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο που χρησιμοποιούσε φορτηγά διεθνών μεταφορών και νόμιμα φορτία ως «βιτρίνα» για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

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Στο επίκεντρο της δράσης της Δίωξης, βρέθηκε η ιδιαίτερα προσεκτική μέθοδος απόκρυψης: οι ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης τοποθετούνταν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, προκειμένου να περνούν απαρατήρητες κατά τη μεταφορά τους.

Για την πλήρη χαρτογράφηση της εγκληματικής δραστηριότητας πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές ενέργειες, διασταυρώσεις στοιχείων και profiling, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές δίωξης ναρκωτικών της Βόρειας Μακεδονίας και του Κοσσυφοπεδίου.

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Η επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη

Το πρωί της 14ης Αυγούστου, στις 08:35, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή συναρμόδιων υπηρεσιών, πραγματοποίησαν ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε περίκλειστο χώρο στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Εκεί εντοπίστηκαν οκτώ παλέτες με χαρτί προς ανακύκλωση, τέσσερις εκ των οποίων βρίσκονταν μέσα σε επικαθήμενο όχημα.

Μέσα στα φορτία είχαν κατασκευαστεί ειδικές κρύπτες, στις οποίες ήταν κρυμμένη ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 324 κιλών και 474 γραμμαρίων, με τελικό προορισμό την Τουρκία.

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Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ένας υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας και ένας πολίτης Κοσσυφοπεδίου, ενώ ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορείται ακόμη υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος αναζητείται. Παράλληλα, οι έρευνες αφορούν και άγνωστα μέχρι στιγμής πρόσωπα που φέρεται να είχαν ρόλο στην προμήθεια των ναρκωτικών από την Αλβανία και στην παραλαβή και περαιτέρω διακίνησή τους στην Τουρκία.

Η «αλυσίδα» του κυκλώματος

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών προέκυψε διακριτή ιεραρχική δομή. Ο φερόμενος ως συντονιστής στην Ελλάδα είχε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αναλάβει την εξεύρεση χώρων προσωρινής αποθήκευσης, τη δημιουργία των κρυπτών στα φορτία, τις επαφές με προμηθευτές και τον συντονισμό των οδηγών.

Άλλα μέλη είχαν αναλάβει την υποστήριξη της μεταφοράς, την απόκρυψη και την παράδοση των ναρκωτικών, ενώ διαφορετικός κρίκος της οργάνωσης φέρεται να είχε την ευθύνη παραλαβής των ναρκωτικών από την Αλβανία και της τοποθέτησής τους στις ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες.

Η εικόνα που σχημάτισαν οι αστυνομικοί είναι αυτή μιας επαγγελματικά οργανωμένης εγκληματικής υποδομής, με διεθνή χαρακτήρα, συγκεκριμένους ρόλους και μεθοδολογία που στόχευε στη συνεχή και απρόσκοπτη δράση της οργάνωσης. Τα κέρδη μάλιστα εκτιμάται ότι θα υπερέβαιναν τις 700.000 ευρώ.

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Οι κατασχέσεις

Εκτός από τα 324 κιλά και 474 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν:

1 επικαθήμενο όχημα,

2 Ι.Χ. αυτοκίνητα,

1.165 ευρώ,

2 κινητά τηλέφωνα,

11 κενά σακβουαγιάζ,

μία πινακίδα κυκλοφορίας αλλοδαπών Αρχών.

Η έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών, δεν έχει τελειώσει καθώς τα στελέχη της βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις συναρμόδιες αρχές στη Βαλκανική Χερσόνησο προκειμένου να εξαρθρωθούν πλήρως οι θύλακες της εγκληματικής οργάνωσης που εδρεύουν στο Κόσσοβο, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τον ρόλο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην αντιμετώπιση οργανωμένων δικτύων που επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν την ελληνική επικράτεια ως διάδρομο για τη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών.

Από την αξιοποίηση πληροφοριών και την ανάλυση των κινήσεων των εμπλεκομένων έως την επιχειρησιακή δράση και τη συνεργασία με υπηρεσίες του εξωτερικού, η έρευνα οδήγησε στην αποκάλυψη ενός πολυεπίπεδου κυκλώματος και στην κατάσχεση μιας ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας κάνναβης.