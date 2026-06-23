Ο ΣΠΑΥ απαντά στον δήμο Αργυρούπολης: «Ο Υμηττός καθαρίζεται κανονικά και με προτεραιοποίηση» - iefimerida.gr

Απάντηση στο ερώτημα που κατάθεσε ο δήμος Αργυρούπολης «Γιατί παραμένει ακαθάριστος ο Υμηττός;», έδωσε ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).

Όπως αναφέρει ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, μέλος του ΣΠΑΥ ο ίδιος, κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας και των Εθελοντών του δήμου πραγματοποίησε ενημερωτικές επισκέψεις στις γειτονιές που βρίσκονται περιμετρικά του Υμηττού, καθώς «πολλοί κάτοικοι επικοινωνούν καθημερινά με τον δήμο εκφράζοντας, δικαιολογημένα, την αγωνία και την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι, ενώ βρισκόμαστε ήδη στην αντιπυρική περίοδο, σημαντικές εκτάσεις του βουνού παραμένουν ακαθάριστες».

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Δήμος Αργυρούπολης: Την περίοδο 2019-2024 οι καθαρισμοί του Υμηττού ξεκινούσαν έγκαιρα

Τονίζει μεταξύ άλλων πως «κατά την περίοδο που ο Γιάννης Κωνσταντάτος διετέλεσε πρόεδρος του ΣΠΑΥ από το 2019 έως το 2024, οι καθαρισμοί ξεκινούσαν έγκαιρα από τις αρχές Μαΐου και ολοκληρώνονταν σε όλο τον Υμηττό πριν η αντιπυρική περίοδος εισέλθει στο πιο κρίσιμο στάδιό της. Δυστυχώς, μετά την αλλαγή διοίκησης στον ΣΠΑΥ παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα το βουνό να παρουσιάζει σήμερα εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στις ανάγκες πυροπροστασίας, ούτε στο επίπεδο ετοιμότητας που είχαν συνηθίσει οι κάτοικοι της περιοχής».

Στο τέλος, προσθέτει πως ο δήμος δεν διαθέτει τη σχετική αρμοδιότητα για να προχωρήσει ο ίδιος στις συγκεκριμένες εργασίες και πως «αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μένει αδρανής. Η δημοτική Αρχή παρακολουθεί στενά το θέμα και πιέζει συνεχώς, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν οι καθαρισμοί. Την ίδια στιγμή, ο δήμος βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, την Πολιτική Προστασία, τους εθελοντές, τα σύγχρονα συστήματα επιτήρησης και τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργούν καθημερινά για την προστασία του Υμηττού και των κατοίκων».

ΣΠΑΥ: Οι εργασίες καθαρισμού του Υμηττού εκτελούνται κανονικά

Από τη δική του μεριά, ο ΣΠΑΥ αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του πως «οφείλει να αποκαταστήσει την αλήθεια με σαφήνεια, υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό απέναντι στους πολίτες».

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Συνεχίζει αναλύοντας τις εργασίες που έχουν γίνει: «Οι εργασίες καθαρισμού του Υμηττού εκτελούνται κανονικά, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΣΠΑΥ και την ιεράρχηση που επιβάλλουν οι πραγματικές ανάγκες πυροπροστασίας του βουνού. Ουδεμία εγκατάλειψη ή αδράνεια υφίσταται. Αντιθέτως, εκτενείς παρεμβάσεις καθαρισμών έχουν ήδη ολοκληρωθεί με στοχευμένη προτεραιοποίηση στα πλέον χλωρά, πυκνά και επιβαρυμένα σημεία του βόρειου και ανατολικού Υμηττού, όπου φιλοξενούν και κρίσιμες υποδομές».

Ενημερώνει πως καθαρισμοί έχουν γίνει σε: Αγία Παρασκευή, Παπάγου-Χολαργό, Ζωγράφου, Κορωπί, Καισαριανή, Δάφνη-Υμηττό και ολοκληρώνονται άμεσα σε Βύρωνα, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Μαρκόπουλο-Μεσογαία, Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη και Παιανία.

«Σημειώνεται ότι ο ΣΠΑΥ, ως Διαδημοτικός Φορέας 12 δήμων-μελών, συνεπικουρεί την Πολιτεία και δεν είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος για τον καθαρισμό όλου του Υμηττού. Δεν δύναται να πράττει άλλωστε κάτι τέτοιο, πράγμα που γνωρίζουν όλοι οι δήμοι-μέλη του!

Ο ΣΠΑΥ παράλληλα δεν λειτουργεί με όρους επικοινωνιακής σκοπιμότητας ούτε με γεωγραφικές επιλεκτικότητες, αλλά με κριτήριο την ουσία της αντιπυρικής προστασίας, τη σοβαρότητα του κινδύνου και την ανάγκη θωράκισης του συνόλου του ορεινού όγκου.

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Στο πλαίσιο αυτό, είναι απολύτως σαφές ότι ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης δεν παραλείπεται, ούτε τίθεται εκτός σχεδιασμού. Η προσπάθεια να εμφανιστεί ο Σύνδεσμος ως αδρανής ή αδιάφορος απέναντι σε συγκεκριμένη περιοχή είναι απολύτως αβάσιμη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Αμέσως μετά, σημειώνει: «Δυστυχώς, προκαλεί εύλογο προβληματισμό το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΠΑΥ, κ. Ιωάννης Κωνσταντάτος, επιλέγει, για λόγους που μόνο ο ίδιος γνωρίζει, να ανασύρει και να διογκώνει ένα επιχειρησιακό ζήτημα, επιχειρώντας να το μετατρέψει σε πεδίο δημόσιας αντιπαράθεσης, λίγες μόλις ημέρες πριν από τις εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΑΥ, στις 25 Ιουνίου 2026.

Ο ΣΠΑΥ δεν πρόκειται να ακολουθήσει αυτή την τακτική. Δεν θα εμπλακεί σε προεκλογικές σκοπιμότητες, δεν θα εργαλειοποιήσει την αγωνία των πολιτών και δεν θα μετατρέψει την αντιπυρική προστασία του Υμηττού σε αντικείμενο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης. Η ευθύνη του Συνδέσμου είναι μία: να προστατεύει τον Υμηττό με σχέδιο, σοβαρότητα, τεκμηρίωση και συνέπεια. Και αυτό ακριβώς πράττει».

Και καταλήγει λέγοντας: «Ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ - δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, παραμένει προσηλωμένος αποκλειστικά στην ουσία του έργου που έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος και στη διασφάλιση ότι όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις θα ολοκληρωθούν με τον ορθό τρόπο, στον σωστό χρόνο και με μοναδικό γνώμονα την προστασία του βουνού και των όμορων δήμων. Με σχέδιο, με ιεράρχηση, με ευθύνη και με πλήρη επίγνωση της αποστολής του ΣΠΑΥ. Όλα τα υπόλοιπα υπηρετούν άλλες επιδιώξεις, όχι την αλήθεια και πάντως όχι την προστασία του Υμηττού».

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Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ