Ηράκλειο: Καταστροφές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα κοντά στο αεροδρόμιο - Έσπασαν τα τζάμια - iefimerida.gr

Με σπασμένα παράθυρα και ζημιές βρήκαν τα αυτοκίνητά τους οι ιδιοκτήτες ΙΧ που τα είχαν παρκάρει κοντά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», στην Κρήτη.

Σύμφωνα με καταγγελία στην αστυνομία, πρόκειται για επτά τουλάχιστον οχήματα, τα οποία το πρωί της Τετάρτης ήταν σταθμευμένα επί της Λεωφόρου Σενετάκη.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις που διερευνούν την υπόθεση.

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr οι ιδιοκτήτες κατήγγειλαν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται βανδαλισμοί οχημάτων στην συγκεκριμένη περιοχή.