«Ποτά 1.000 ευρώ, φιλοδώρημα 500 και γυναίκες»: Οι απαιτήσεις Φιρινίδη της ΜΚΟ στα μπουζούκια -Η κριτική της Μανησιώτη σε ξενοδοχείο για τη σουίτα - iefimerida.gr

Μια ζωή μέσα στη χλιδή ζούσε ο πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνος Φιρινίδης, εκμεταλλευόμενος τις δωρεές που γίνονταν για να βοηθηθούν άρρωστα παιδιά.

Τόσο ο 37χρονος όσο και η σύντροφός του είχαν ακριβά γούστα, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι έκλειναν σουίτες σε πολυτελή ξενοδοχεία, ξόδευαν χρήματα σε επώνυμα είδη μόδας, ακριβά εστιατόρια, αυτοκίνητα και υπηρεσίες προσωπικής περιποίησης.

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Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι του Φιρινίδη με υπαλλήλους ξενοδοχείων προκειμένου να κλείσει ακριβές σουίτες.

«Είμαι πελάτης, έρχομαι πολύ συχνά»

,Πρόεδρος ΜΚΟ: Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω εε, είμαι πελάτης κατ' αρχάς, έρχομαι πολύ συχνά.

Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω εε, είμαι πελάτης κατ' αρχάς, έρχομαι πολύ συχνά. Υπάλληλος: Ωραία.

Ωραία. Πρόεδρος ΜΚΟ: Παίρνω συνήθως τη σουίτα στον 2ο όροφο ή 1ο, πιο είναι;

Παίρνω συνήθως τη σουίτα στον 2ο όροφο ή 1ο, πιο είναι; Υπάλληλος: Ναι.

Ναι. Πρόεδρος ΜΚΟ: Τη γωνιακή. Εε, επειδή είμαι λίγο Θεσσαλονίκη και χρειάζομαι μια ημιδιαμονή, υπάρχει δυνατότητα;

Τη γωνιακή. Εε, επειδή είμαι λίγο Θεσσαλονίκη και χρειάζομαι μια ημιδιαμονή, υπάρχει δυνατότητα; Υπάλληλος: Να κάνετε δηλαδή day use;

Να κάνετε δηλαδή day use; Πρόεδρος ΜΚΟ: Ε, να 'ρθω για λίγες ώρες, τώρα π.χ.

Ε, να 'ρθω για λίγες ώρες, τώρα π.χ. Υπάλληλος: Ναι. Α, για τώρα. Κοιτάξτε, εε, για τώρα, εε, γίνεται δηλαδή με το να κάνετε χρήση μέχρι τις έξι, διαφορετικά άμα θέλετε να κάτσετε π.χ. μέχρι τις οχτώ, πρέπει να κάνουμε κράτηση κανονικά το δωμάτιο για μια διανυκτέρευση.

Ναι. Α, για τώρα. Κοιτάξτε, εε, για τώρα, εε, γίνεται δηλαδή με το να κάνετε χρήση μέχρι τις έξι, διαφορετικά άμα θέλετε να κάτσετε π.χ. μέχρι τις οχτώ, πρέπει να κάνουμε κράτηση κανονικά το δωμάτιο για μια διανυκτέρευση. Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι. Εε.

Ναι. Εε. Υπάλληλος: Χμ.

Χμ. Πρόεδρος ΜΚΟ: Πόσο κοστίζει αυτό;

Πόσο κοστίζει αυτό; Υπάλληλος: Εε, δώστε μου μισό λεπτάκι. Ένα ονοματεπώνυμο για να βρω και το προφίλ σας, που μου είπατε.

Εε, δώστε μου μισό λεπτάκι. Ένα ονοματεπώνυμο για να βρω και το προφίλ σας, που μου είπατε. Πρόεδρος ΜΚΟ: Φιρινίδης Κωνσταντίνος.

Φιρινίδης Κωνσταντίνος. Υπάλληλος: Πώς μου είπατε το επίθετο;

Πώς μου είπατε το επίθετο; Πρόεδρος ΜΚΟ: Φιρινίδης.

Φιρινίδης. Υπάλληλος: Φιρινίδης.

Φιρινίδης. Πρόεδρος ΜΚΟ: Κωνσταντίνος.

Κωνσταντίνος. Υπάλληλος: Ωραία. Ωραία για την Deluxe Suite βλέπω για σήμερα. Για πόσα άτομα;

Ωραία. Ωραία για την Deluxe Suite βλέπω για σήμερα. Για πόσα άτομα; Πρόεδρος ΜΚΟ: Ε, δύο.

«Θέλω σουίτα με θέα τον κήπο»

Πρόεδρος ΜΚΟ: Αυτή η σουίτα με θέα στον κήπο, θα ήθελα.

Αυτή η σουίτα με θέα στον κήπο, θα ήθελα. Υπάλληλος: Δώστε μου ένα λεπτάκι. Για ποιο γεύμα ενδιαφέρεστε;

Δώστε μου ένα λεπτάκι. Για ποιο γεύμα ενδιαφέρεστε; Πρόεδρος ΜΚΟ: Εε.

Εε. Υπάλληλος: Προτείνω πρωινό-βραδινό.

Προτείνω πρωινό-βραδινό. Πρόεδρος ΜΚΟ: Πρωινό-βραδινό.

Πρωινό-βραδινό. Υπάλληλος: Τι ώρα θα φτάσετε;

Τι ώρα θα φτάσετε; Πρόεδρος ΜΚΟ: Ε, θα φτάσω γύρω στις πεντέμισι, κάπου εκεί. Πέντε;

Ε, θα φτάσω γύρω στις πεντέμισι, κάπου εκεί. Πέντε; Υπάλληλος: Αξίζει τον κόπο, για να φάτε βραδινό στις εξίμισι με εννιά.

Αξίζει τον κόπο, για να φάτε βραδινό στις εξίμισι με εννιά. Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι.

Ναι. Υπάλληλος: Στα 487 ευρώ.

Στα 487 ευρώ. Πρόεδρος ΜΚΟ: Ωραία, εε, να σας. Θα έρθω 1.000%. Υπάρχει περίπτωση να πληρώσω μετρητά;

«Θέλω γυναίκες»

Ο 37χρονος ξόδευε μεγάλα ποσά σε νυχτερινά κέντρα. Όπως προκύπτει και από τον παρακάτω διάλογο, έκλεινε πρώτο τραπέζι πίστα με κατανάλωση γύρω στα 1.000 ευρώ, αφήνοντας φιλοδώρημα 500 ευρώ και ανοιχτό λογαριασμό για τα λουλούδια.

Υπάλληλος: Τι θες να βάλουμε με κατανάλωση; Ένα χιλιάρικο; Να βάλω ένα χιλιάρικο ποτό;

Τι θες να βάλουμε με κατανάλωση; Ένα χιλιάρικο; Να βάλω ένα χιλιάρικο ποτό; Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι.

Ναι. Υπάλληλος: Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;

Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό; Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι, ναι, ναι, ναι.

Ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάλληλος: Και τα λουλούδια, ό,τι μου πεις εσύ.

Και τα λουλούδια, ό,τι μου πεις εσύ. Πρόεδρος ΜΚΟ: Ωραία και 500 σε σένα;

Ωραία και 500 σε σένα; Υπάλληλος: Εντάξει, ό,τι γουστάρεις.

Εντάξει, ό,τι γουστάρεις.

Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι, αγάπη μου. Ωραία.

Ναι, αγάπη μου. Ωραία. Υπάλληλος : Ωραία. Εντάξει;

: Ωραία. Εντάξει; Πρόεδρος ΜΚΟ : Εμείς θα ’μαστε δεν θα φέρω τώρα καμιά ομάδα εκεί δεν γουστάρω, εε θα ’μαστε τρεις τέσσερις.

: Εμείς θα ’μαστε δεν θα φέρω τώρα καμιά ομάδα εκεί δεν γουστάρω, εε θα ’μαστε τρεις τέσσερις. Υπάλληλος: Τρεις τέσσερις και να κάτσουν πίσω γυναίκες. Θες γυναίκες ή όχι;

Τρεις τέσσερις και να κάτσουν πίσω γυναίκες. Θες γυναίκες ή όχι; Πρόεδρος ΜΚΟ: Θέλω. Την άλλη φορά πώς την πατήσαμε έτσι, ρε μαλ…;

Όταν η σύντροφος του Φιρινίδη είχε κάνει αρνητική κριτική σε πεντάστερο ξενοδοχείο για τη σουίτα που είχε κλείσει

Την ώρα που έρχονται ολοένα και περισσότερα στοιχεία στο προσκήνιο, το φως της δημοσιότητας είδε και αρνητική κριτική της συντρόφου του προέδρου της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» για σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου.

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Ειδικότερα, η 35χρονη δημοσίευσε από το προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συγκεκριμένη κριτική τον Απρίλιο του 2026 και περιγράφει αναλυτικά τα παράπονά της, τονίζοντας ότι το ποσό που είχε καταβάλει δεν ανταποκρινόταν στην κράτηση που τελικά είχε κάνει.

Όπως αναφέρει, είχε επιλέξει δωμάτιο κατηγορίας Corner Suite, γνωρίζοντας ήδη τα χαρακτηριστικά του, καθώς είχε διαμείνει και στο παρελθόν σε αντίστοιχη σουίτα του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει, οι φωτογραφίες που συνόδευαν την κράτηση ήταν σαφείς, ωστόσο, όταν έφτασε στο δωμάτιο, διαπίστωσε ότι η διαρρύθμιση και η αισθητική του διέφεραν από εκείνες που περίμενε. Η ίδια υποστηρίζει ότι η εμπειρία της ήταν κατώτερη από εκείνη για την οποία είχε πληρώσει, επισημαίνοντας ότι δεν επρόκειτο για τη σουίτα που είχε επιλέξει. Η δυσαρέσκειά της την οδήγησε να ζητήσει αλλαγή δωματίου.

Όμως, όπως αναφέρει στην κριτική, η διοίκηση του ξενοδοχείου την ενημέρωσε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να ικανοποιηθεί το αίτημά της για τη συγκεκριμένη βραδιά.

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Παρά τα παράπονά της για το δωμάτιο, η συντάκτρια της ανάρτησης κάνει ιδιαίτερα θετική αναφορά στον υπάλληλο που τη βοήθησε με τις αποσκευές της, περιγράφοντάς τον ως εξαιρετικά εξυπηρετικό και πρόθυμο να τη βοηθήσει.

Ολοκληρώνοντας την κριτική της, υπογραμμίζει ότι όταν ένας πελάτης επιλέγει και πληρώνει συγκεκριμένη κατηγορία δωματίου, δικαιούται να αναμένει ότι θα λάβει τις αντίστοιχες παροχές.