Σουφλί: Βανδάλισαν το σύστημα προειδοποίησης σε σιδηροδρομική διάβαση -Τραυματίστηκε 60χρονος με προβλήματα όρασης - iefimerida.gr

Εκτός λειτουργίας λόγω βανδαλισμού από αγνώστους τέθηκε το ηχητικό προειδοποιητικό σήμα σε σιδηροδρομική διάβαση στο Σουφλί.

Εξαιτίας του βανδαλισμού τραυματίστηκε ένας 60χρονος με προβλήματα όρασης, κατά την κάθοδο της προστατευτικής μπάρας.

Το ατύχημα συνέβη όταν άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο κιβωτίου καλωδίων των κουδουνιών του Αυτόματου Συστήματος Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία του ηχητικού προειδοποιητικού σήματος στη σιδηροδρομική διάβαση.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, ενώ ο 60χρονος επιχειρούσε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές, χωρίς να έχει αντιληφθεί -εξαιτίας των φθορών- την κάθοδο της μπάρας λόγω της διέλευσης αμαξοστοιχίας.

Αφού ενημερώθηκε από την Αστυνομία Σουφλίου για το συμβάν η Διεύθυνση του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη, τεχνικό κλιμάκιο μετέβη εσπευσμένα στο σημείο και αποκατέστησε τη βλάβη. Εκεί διαπιστώθηκε η δολιοφθορά και το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΟΣΕ, δεν είχε καταγραφεί κάποια δυσλειτουργία των συστημάτων ασφαλείας κατά τον τελευταίο περιοδικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου.