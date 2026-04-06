Σουβλάκι: Πού έχει φτάσει η τιμή του τυλιχτού -Πόσο αυξήθηκε από το 2019 - iefimerida.gr

Το σουβλάκι, το εμβληματικό «εθνικό φαγητό» των Ελλήνων, δεν είναι πια φθηνό λαϊκό γεύμα.

O πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει βάλει «φωτιά» στο παραδοσιακό ελληνικό έδεσμα, με τη μέση τιμή του τυλιχτού να κυμαίνεται στα 4 - 4.5 ευρώ, ενώ στο κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά, ξεπερνά και τα 5 ευρώ. Μάλιστα, όπως λένε άνθρωποι του κλάδου, η τιμή στο σουβλάκι, ενδέχεται να αυξηθεί και άλλο, μετά το Πάσχα, εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί μέχρι τον Μάιο.



Πόσο έχει αυξηθεί η τιμή του από το 2019



Το 2015 η τιμή του τυλιχτού ήταν 2,20 ευρώ. Από το 2019 η τιμή στο σουβλάκι έχει υπερδιπλασιαστεί. Το τυλιχτό σουβλάκι το 2019 ήταν περίπου στα 2 ευρώ, το 2022 ξεπέρασε τα 3 ευρώ, ενώ σήμερα η τιμή του κυμαίνεται από 4 έως και 6 ευρώ. Αντίστοιχα, το τεμάχιο το 2019 ήταν στο 1 ευρώ, ενώ σήμερα κοστίζει λίγο λιγότερο από τα 3 ευρώ.



Η υψηλότερη τιμή έχει σημειωθεί στην Κρήτη με την τιμή «στο φαΐ του Έλληνα», να ξεπερνάει τα 6 ευρώ. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με την τιμή μιας πίτας με γύρο να είναι πάνω από τα 5 ευρώ, στα 5,5 ευρώ, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν 5,30, ενώ σε τιμές Αθήνας κυμαίνεται ο Βόλος και η Πάτρα.



Στο Ηράκλειο, η τιμή στο τυλιχτό σουβλάκι διαμορφώνεται επίσης στα 5,5 ευρώ. Mάλιστα στις τουριστικές περιοχές όπως η Σαντορίνη και άλλα νησιά του Αιγαίου η τιμή του τυλιχτού ξεπερνά τα 6,50 ευρώ.



Ιδιοκτήτες ψητοπωλείων τονίζουν ότι τα κρέατα έχουν αυξηθεί 300%, κόστιζαν 5 ευρώ και τώρα έφτασαν τα 15 ευρώ.

Το 2025, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η μέση τιμή τυλιχτού, για όλα τα είδη σουβλάκι, διαμορφώνονταν ως εξής:



Στην Αθήνα ~4 ευρώ

Στη Θεσσαλονίκη ~4,90 ευρώ

Στη Πάτρα~4 ευρώ

Στη Λάρισα ~3,99 ευρώ

Στον Βόλο ~4,05 ευρώ

Στη Κρήτη ~5,30 ευρώ

Οι λόγοι της αύξησης



Δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους αυξάνεται συνεχώς η τιμή στο σουβλάκι: η αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών (κρέας, λαχανικά), αλλά και το λειτουργικό κόστος που επίσης ανεβαίνει, αφού καταγράφεται αύξηση σε ενοίκια, ρεύμα κ.ά.