Σοκ στη Διώρυγα της Κορίνθου: Εντοπίστηκε νεκρή 17χρονη [βίντεο] - iefimerida.gr

Η σορός 17χρονης εντοπίστηκε νωρίς το πρωί να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας της Κορίνθου.

Η σορός ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη με σκάφος παρουσία του Λιμενικού. Η σορός της 17χρονης παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο Κορίνθου.

Όπως ανέφερε το korinthosTV, οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν την επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού στη στεριά, στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου.

Στο σημείο επιχειρούν λιμενικοί του Λιμεναρχείου Κορίνθου για την ανάσυρση της σορού. Στη συνέχεια θα διακομιστεί με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης και διερεύνησης των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή.

Δείτε βίντεο από το σημείο από το﻿ korinthosTv