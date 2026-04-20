Χαϊδάρι: 13χρονη μαθήτρια του 7ου Γυμνασίου έπεσε από μπαλκόνι στο προαύλιο -Διασωληνωμένη στο «Αγία Σοφία» - iefimerida.gr

Μαθήτρια 13 ετών στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου έχασε την ισορροπία της από μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και έπεσε στο προαύλιο του σχολείου.

Σε τρία λεπτά πήγε κινητή ομάδα του ΕΚΑΒ και τη μετέφεραν αρχικά στο «Αττικόν» και μετά διασωληνωμένη στο «Αγία Σοφία», όπου μπήκε στη ΜΕΘ.

Δείτε βίντεο από το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα συνέβησαν περίπου στις 11 το πρωί στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, όταν η ανήλικη μαθήτρια, που φοιτά στην Α' Γυμνασίου, έπεσε από μπαλκόνι 1ου ορόφου του ίδιου σχολείου.

Σταθμός ΕΚΑΒ κλήθηκε από τη διευθύντρια του Γυμνασίου και παρέλαβε εν ζωή την ανήλικη για το νοσοκομείο «Αττικόν».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπαν μαθητές-αυτόπτες μάρτυρες, η 13χρονη ήταν καθιστή στην κουπαστή από τα κάγκελα του μπαλκονιού, πραγματοποίησε μια παλινδρομική κίνηση εμπρός - πίσω και έπεσε στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας ενημερώθηκε αμέσως για το συμβάν και έδωσε εντολή να σταλούν ψυχολόγοι και ειδικοί για να στηρίξουν τα παιδιά που βρίσκονταν σε σοκ. Επίσης, οι μαθητές του Γυμνασίου σχόλασαν αμέσως μετά το περιστατικό, ενώ έχουν ενημερωθεί και όλοι οι γονείς.

