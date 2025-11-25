Σοκ στη Σαλαμίνα: Η 46χρονη νύφη δολοφόνησε με μανία την πεθερά για τα χρήματα -Πώς έστησε το σκηνικό ληστείας - iefimerida.gr

Σοκ έχει προκαλέσει η αποκάλυψη ότι η 46χρονη νύφη ήταν, τελικά, η δράστις της άγριας δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα.

Η 46χρονη είχε μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. και οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI κατάφεραν να την ταυτοποιήσουν και χθες να την προσαγάγουν στη ΓΑΔΑ. Λίγη ώρα αργότερα η 46χρονη ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη της.

H 46χρονη ήταν στο παρελθόν υποψήφια της Χρυσής Αυγής.

Τα 10.000 ευρώ που έκαναν... φτερά και ο τζόγος

Η 46χρονη είναι η σύζυγος του ενός εκ των γιων της άτυχης 75χρονης, η οποία είχε δώσει στον συγκεκριμένο γιο το ποσό των 10.000 ευρώ για να το κρατήσει σπίτι του.

H 46χρονη δράστις

Ωστόσο, η 46χρονη υπεξαίρεσε τα χρήματα αυτά, υποστηρίζοντας ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι τους και τα πήρε.

Η ίδια κατάφερε να βρει τα 8.000 ευρώ και να τα επιστρέψει στη γιαγιά, ενώ ο σύζυγός της κατάφερε να βρει ακόμη 1.100 ευρώ. Τα 1.100 ευρώ αυτά τα πήρε η 46χρονη και τα χάλασε παίζοντας τζόγο.

Σαλαμίνα: Πώς η νύφη έστησε το σκηνικό ληστείας στο σπίτι της πεθεράς και τελικά τη σκότωσε

Η ίδια δεν εργαζόταν και δυσκολευόταν να τα συγκεντρώσει, και σε εκείνο το σημείο φαίνεται ότι αποφάσισε να στήσει ληστεία στο σπίτι της πεθεράς της. Η ίδια θεώρησε πως οργάνωσε το σχέδιό της καλά, αλλάζοντας τις θέσεις σε κάμερες που γνώριζε πού κοιτούν ώστε να μην την καταγράψουν, φορώντας γάντια και full face. Όταν έφθασε στο σπίτι της πεθεράς της, έσπασε το τζάμι, μπήκε μέσα και άρχισε να πιέζει την πεθερά της για να της πει πού έχει τα χρήματα, τα 8.000 ευρώ δηλαδή, και τα κοσμήματα.

Σε εκείνο το σημείο θεώρησε ότι η γιαγιά την αναγνώρισε και άρχισε να τη χτυπά με μανία, στο κεφάλι, ενώ στο τέλος τη μαχαίρωσε.

Έπειτα πήγε σπίτι της, άλλαξε, έπλυνε τα ρούχα και στη συνέχεια τα πέταξε, πιστεύοντας ότι έχει καλύψει τα ίχνη της.



Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 75χρονης ημεδαπής που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης ημεδαπής, για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31ης/10/2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στον θώρακα.

Από τη νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31ης/10/2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στην οικία της και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».