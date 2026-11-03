Σοκ στη Φθιώτιδα με διπλό έγκλημα: Ινδός εργάτης σε φάρμα έσφαξε δύο ομοεθνείς του που εργάζονταν μαζί - iefimerida.gr

Σοκ στη Φθιώτιδα με διπλό έγκλημα σε γνωστή φάρμα εκτροφής, όπου ένας Ινδός εργάτης δολοφόνησε δύο ομοεθνείς του που εργάζονταν επίσης εκεί.

Ο δράστης της διπλής δολοφονίας, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν επί ώρα πάνω στην ταράτσα κτιρίου στον χώρο και απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες είχε καλέσει ο ίδιος το 112 περιγράφοντας τι συνέβη.

Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, τον κατέβασαν.

Ο δράστης της διπλής δολοφονίας φέρει και αυτός τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό με τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο σημείο να εξετάζουν το σενάριο να προηγήθηκε συμπλοκή πριν τη δολοφονία και να τον τραυμάτισε κάποιος από τους Ινδούς που στη συνέχεια έπεσε νεκρός.