Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε σπίτι 52χρονου στη Θεσσαλονίκη -Πέταξε σε κάδο τη μία σορό, είχε στο δώμα την άλλη - iefimerida.gr

Στον εισαγγελέα αναμένεται να διαβιβαστεί σήμερα η δικογραφία για δύο δολοφονίες γυναικών στη Θεσσαλονίκη, για τις οποίες είχε δηλωθεί στις αστυνομικές αρχές η εξαφάνισή τους, έτσι ώστε να εκδοθούν τα σχετικά εντάλματα για τους φερόμενους δράστες που προσήχθησαν την Τρίτη (27/1).

Πρόκειται για την 46χρονη Μαρία Αγγελακούδη η εξαφάνιση της οποίας είχε δηλωθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2025 στην Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης από τους οικείους της, αναφέροντας ότι δεν είχαν νέα της από τον Σεπτέμβριο του 2024 και την 42χρονη Ευρυδίκη Κουτσάκη που είχε δηλωθεί η εξαφάνιση της στις 31/7/2025 στο τμήμα ασφαλείας Νεάπολης με την τελευταία επικοινωνία της να καταγράφεται στις 23/7/2025.

Δράστης και στις δύο δολοφονίες φέρεται να είναι ένας Έλληνας 52 ετών, ο οποίος διέμενε σε υπόγειο που διατηρούσε στην οδό Υπολοχαγού Αγγελάκη στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη.

Συγκατηγορούμενός του για την δολοφονία της 46χρονης είναι και ένας 50χρονος, επίσης Έλληνας.

«Την πετάξαμε σε κάδο σκουπιδιών»



Όσον αφορά την Μαρία Αγγελακούδη, σύμφωνα με πληροφορίες ο 52χρονος, ο οποίος είχε το σπίτι που είχε φιλοξενηθεί το θύμα και εκεί που βρήκε τραγικό θάνατο, ανέφερε ότι μίλησε στο τηλέφωνο με τον άνδρα που διατηρούσε σχέση και όταν του είπε πού ήταν άρχισαν να τσακώνονται με αποτέλεσμα εκείνη να ουρλιάζει. «Ήμασταν στο υπόγειο της οδού… Βάλαμε τα χέρια μας –εννοεί με τον συγκατηγορούμενο του- στο στόμα της για να μην ακούγονται οι φωνές της. Μετά την πετάξαμε σε έναν κάδο σκουπιδιών».

Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, είχαν λάβει εντολή από τον εισαγγελέα να διερευνήσουν εάν πίσω από την εξαφάνισης της Μαρίας, υπήρχε περίπτωση εγκληματικής ενέργειας.

Τί ισχυρίζεται ο 52χρονος

Αρχικά εντόπισαν τον άνδρα με τον οποίο είχε σχέση και στη συνέχεια έψαξαν τον κύκλο της μέχρι που φτάσανε στα ίχνη του 52χρονου, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί η σορός της γυναίκας.

Κατά την διάρκεια των ερευνών προέκυψε μάλιστα πως ο 52χρονος είχε επαφές και με μία ακόμα γυναίκα που είχε εξαφανιστεί, την Ευρυδίκη Κουτσάκη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίστηκε: «Κοιμηθήκαμε μαζί, όταν ξύπνησα την είδα μελανιασμένη και φοβήθηκα».

Λόγω του φόβου του, πάντα σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς, την ανέβασε στον τέταρτο όροφο, εκεί όπου υπάρχει ένα δώμα και την άφησε, από τις 24 Ιουλίου 2025 μέχρι την δεδομένη χρονική στιγμή που εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σκεπασμένη με κουβέρτες, αφού πρώρα είχε υποδείξει το σημείο ο ίδιος. .Ο 52χρονος ισχυρίζεται ότι πέθανε στο υπόγειο του στις 24/7/2025.