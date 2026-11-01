Σοκ από τις αποκαλύψεις για την αμαρτωλή ΜΚΟ: Louis Vuitton, ταξίδια και χλιδή με χρήματα από εράνους -Πώς έστηναν ποδοσφαιρικούς αγώνες - iefimerida.gr

Οι δωρεές στην «αμαρτωλή» ΜΚΟ για άρρωστα παιδιά, όπως προκύπτει από την έρευνα των αστυνομικών του τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έγιναν τσάντες, ταξίδια, διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και θέρετρα, πρώτα τραπέζια σε μπουζούκια και….γυναίκες.

Κεντρικά πρόσωπα; Ο 37χρονος συλληφθείς με τα αρχικά Κ.Φ, ποδοσφαιρικός παράγοντας και η 35χρονη συλληφθείσα σύζυγος του.

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Στις αρχές Σεπτεμβρίου η 35χρονη φέρεται να είχε συνομιλία με υπάλληλο ιατρείου στην Αθήνα. Ποιος ήταν ο σκοπός; Να την ενημερώσουν για θεραπείες κυτταρίτιδας και fillers σώματος. Είναι χαρακτηριστικό πως ανέφερε ότι δεν την ενδιέφερε το κόστος. Επεσήμανε δε, πως δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης, πως είχε τρία φροντιστήρια στην Βόρεια Ελλάδα και ότι ταξίδευε συχνά στην Αθήνα.

Η ίδια ταξίδευε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Σε υπάλληλο αεροπορικής, κατά την διάρκεια συνομιλίας τους, στις αρχές Οκτώβρη, φέρεται να είχε αναφέρει ότι επέλεγε πάντα business θέση. Όταν ο υπάλληλος την ενημέρωσε ότι το κόστος για ταξίδι που ήθελε να κάνει μαζί με τα παιδιά της ανερχόταν σχεδόν σε 548 ευρώ, τότε εκείνη απάντησε πως θα πλήρωνε άμεσα με την κάρτα της ζητώντας την έκδοση τιμολογίου.

Τα λεφτά πήγαιναν και σε κρουαζιέρες αλλά και σε ακριβά εστιατόρια της Μυκόνου. Για δύο ώρες διαδρομής με κρουαζιερόπλοιο είχε δώσει 250 ευρώ. Ενώ κατά την διαμονή της στο νησί των Ανέμων, είχε φάει σε ένα πανάκριβο εστιατόριο με θαλασσινά και Ιαπωνική κουζίνα στην χώρα της Μυκόνου.

Οι εικονικές εταιρείες

Προκειμένου να νομιμοποιήσουν τα παράνομα κέρδη τους από την εγκληματική τους δραστηριότητα, προχωρούσαν σε μία σειρά από πράξεις.

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Μεταξύ άλλων είχαν συστήσει και δύο εικονικές εταιρείες. Λίγο πριν την ίδρυση τους είχαν λάβει εικονικό διαζύγιο ενώ συνέχιζαν να είναι ζευγάρι. Την λογιστική τους διαχείριση φέρεται να είχε αναλάβει ο 32χρονος αδερφός της, που ανήκε στην υποομάδα που σχετιζόταν με την ΜΚΟ. Μάλιστα τον Φεβρουάριο του 2025 η 35χρονη σταμάτησε να είναι μέλος της, προκειμένου να μην γίνει συσχετισμός της με τις εταιρείες.

Οι δύο αυτές εταιρείες συστάθηκαν στις 21/Απριλίου με ίδια έδρα την οδό Βαλτετσίου στην Θεσσαλονίκη. Η μία ήταν διαφημιστική εταιρεία στην οποία μέλη ήταν η 35χρονη με ποσοστό 99% και ο σύζυγος της με ποσοστό 1% και η δεύτερη ήταν εταιρεία διαμεσολάβησης υπηρεσιών υγείας , παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και τουριστικής προβολής με τα ίδια μέλη και ποσοστά.

Από την έρευνα προκύπτει πως στην διαφημιστική εταιρεία έγιναν πιστώσεις 55.000 ευρώ από την ΜΚΟ. Πού πήγαν τα χρήματα; 2.700 ευρώ στη LOUIS VUITTON, 572 ευρώ στο προαναφερόμενο εστιατόριο στη χώρα της Μυκόνου, 728 ευρώ σε αεροπορική, 2.738 σε διαδικτυακή ταξιδιωτική πλατφόρμα ενώ υπήρξαν και εξερχόμενες εντολές και πάλι προς την LOUIS VUITTON ύψους 400 ευρώ αλλά και 2.500 ευρώ προς εταιρεία ενοικιάσεων οχημάτων.

Εντοπίστηκαν επίσης εντολές προς εταιρεία που διαχειρίζεται πολυτελή θέρετρα στην Κρήτη ύψους σχεδόν 4.800 ευρώ. Σε ένα από αυτά πέντε αστέρων στην Χερσόνησο διέμενε το καλοκαίρι ο 37χρονος ποδοσφαιρικός παράγοντας.

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Σημειώνεται πως εκταμιεύθηκε επίσης το ποσό των 24.300 ευρώ.

Ο 37χρονος εκτός από την σύζυγο του φέρεται να είχε και άλλες γυναίκες στις οποίες δαπανούσε χρήματα που προέρχονταν από τους εράνους.

Για μία από αυτές είχε χαλάσει 100.000 ευρώ. Μάλιστα στην εν λόγω γυναίκα από την οποία είχε παράπονα…της ανέφερε ότι εάν είχε άλλη συμπεριφορά αυτά που θα της έπαιρνε θα ήταν πενταπλάσια. Ενδεικτικά της είχε αγοράσει τσάντα LOUIS VUITTON αξίας 2.500 ευρώ.

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Τα χλιδάτα ξενοδοχεία

Οι εξελίξεις τους πρόλαβαν καθώς προέκυψε ότι για σήμερα Κυριακή 1/11, προγραμμάτιζαν διαμονή σε χλιδάτο ξενοδοχείο στη Λεωφόρο Συγγρού.

Η 35χρονη είχε κάνει την κράτηση στο όνομα του 37χρονου. Μάλιστα δεν ήταν η πρώτη φορά καθώς στον υπάλληλο φέρεται να ανέφερε ότι πήγαιναν συχνά και είχαν συγκεκριμένη σουίτα που έμεναν. Ωστόσο επειδή διαθέσιμη ήταν άλλη σουίτα έκανε τελικά την κράτηση που αντιστοιχούσε σε 415 ευρώ.

Ο 37χρονος φέρεται να ήταν συχνός πελάτης και σε ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη όπου πάντα έκλεινε γωνιακή σουίτα στον 1ο ή στον 2ο όροφο.

Στα μέσα του περασμένου Αυγούστου είχε κλείσει σουίτα και σε άλλο ξενοδοχείο επίσης 5 Αστέρων στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής το κόστος της οποίας ανερχόταν περίπου στα 800 ευρώ χρήματα τα οποία έδωσε σε μετρητά, ενώ πρόκειται για ερωτικό ραντεβού, που είχε προγραμματίσει.

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Οργή προκαλεί και το γεγονός πως τα χρήματα που προορίζονταν για τα άρρωστα παιδιά, κατέληγαν και στα μπουζούκια. Ο 37χρονος σε μία περίπτωση είχε κλείσει πρώτο τραπέζι με κατανάλωση 1000 ευρώ ενώ θα έδινε και….τιπς στον μετρ 500 ευρώ. Όταν ο μετρ τον ρώτησε αν ήθελε και γυναίκες στο τραπέζι, εκείνος φέρεται να απάντησε πως τις ήθελε στα γύρω τραπέζια.

Τα μέλη της πρώτη υποομάδας που σχετίζονταν με την ΜΚΟ, δηλαδή ο 37χρονος, η 35χρονη σύζυγος του και ο 32χρονος αδερφός της στην προσπάθεια τους να συγκινήσουν και να συγκεντρώσουν περισσότερα χρήματα, επέλεγαν περιπτώσεις παιδιών που έπασχαν κατά κύριο λόγο από διάφορες μορφές καρκίνου και έκαναν σχετικές αναρτήσεις με τις φωτογραφίες τους στα σόσιαλ μίντια.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν 92 περιπτώσεις εράνων, με 74 ωφελούμενα πρόσωπα από τα οποία ταυτοποιήθηκαν τα 55. Περισσότεροι από 30 γονείς παιδιών κατέθεσαν στις αρχές.

Για ένα αγόρι που έπασχε από οξεία μυελογενή λευχαιμία και έφυγε από την ζωή τον Ιούλιο του 2021 λίγο πριν κλείσει τα 18 είχαν γίνει δύο δράσεις. Η μία αφορούσε στην κάλυψη εξόδων διαβίωσης της οικογένειας του και η δεύτερη τα έξοδα της κηδείας του παιδιού. Το ποσό που είχε συγκεντρωθεί ξεπερνούσε τις 136.000 ευρώ. Στα χέρια της οικογένειας όμως έφτασαν μόνο 7.000 ευρώ.

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Αντίστοιχη περίπτωση και μένα ένα 14χρονο αγόρι το οποίο έπασχε από επιθετικό καρκίνο και πέθανε τον Αύγουστο του 2026. Για το αγοράκι αυτό έγιναν συνολικά 4 δράσεις κατά τις οποίες συγκεντρώθηκε το ποσό των 340.421 ευρώ. Η οικογένεια από αυτά τα χρήματα πήρε 55.800 ευρώ.

Για 15χρονο παιδί που πάσχει από σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα συγκεντρώθηκε το ποσό των 73.200 ευρώ από τις δωρεές όμως δεν πήγαν ποτέ τα χρήματα στην οικογένεια καθώς η δικαιολογία ήταν πως τα χρήματα δεσμεύτηκαν αφού δεν υπήρχαν τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Σε κάποιες περιπτώσεις ανέφεραν ότι μέρος από τις δωρεές θα κατέληγαν σε νοσηλευτικά ιδρύματα κάτι που δεν έγινε όμως ποτέ.

Είχαν το θράσος μάλιστα να καταγγείλουν μητέρα παιδιού με καρκίνο, που είχε λογαριασμό για να μαζεύει χρήματα για το παιδί της καθώς δεν είχε απευθυνθεί στην αμαρτωλή ΜΚΟ. Πώς το έκαναν αυτό; Προχώρησαν σε κατάθεση στον λογαριασμό της μέσω την μητέρας της 35χρονης και στην συνέχεια έκαναν στην τράπεζα καταγγελία για απάτη λέγοντας ότι δεν ήταν ερανικός λογαριασμός. Έπειτα επικοινώνησαν με την μητέρα η οποία δεν γνώριζε ποιος βρισκόταν πίσω από την καταγγελία λέγοντας της ότι θα την βοηθούσαν εκείνοι αφού είχε απενεργοποιηθεί ο τραπεζικός της λογαριασμός.

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Από το 2018 έως το 2026 πιστώθηκε στους λογαριασμούς της ΜΚΟ ποσό που ξεπερνάει τα 5.800.000 ευρώ, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ποσό που συγκεντρώθηκε σε μετρητά. Ωστόσο οι οικογένειες των παιδιών έλαβαν ποσό που ανέρχεται σε 1.111.176 ευρώ.

Τα χρήματα από τις δωρεές είτε εκταμιεύονταν και τα κατέθεταν στους ατομικούς τους λογαριασμούς είτε τα μετέφεραν διατραπεζικά ,είτε τα μετέφεραν σε εικονικές εταιρείες.

Η υποομάδα με τους στημένους αγώνες

Στη δεύτερη υποομάδα εκτός από τον 37χρονο, συμμετείχαν οι άλλοι τρεις συλληφθέντες.

Ένας 43χρονος που ήταν Πρόεδρος επιτροπής που χειρίζεται θέματα διαιτησίας στο τοπικό ποδόσφαιρο, 35χρονος διαιτητής και 38χρονος διοικητικός παράγοντας ομάδας στην Κεντρική Μακεδονία.

Ο 37χρονος ποδοσφαιρικός παράγοντας είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς πάνω από 2.600.000 ευρώ και είχε εκταμιεύσει περισσότερα από 2.000.000.

Ένα από τα…στημένα παιχνίδια διεξήχθη προς τα τέλη Σεπτέμβρη για το πρωτάθλημα Super League. To σκορ ήταν 3-2. Ο 37χρονος φέρεται να είχε προτείνει σε αστυνομικό με τον οποίο συνομιλούσε να στοιχηματίσει over 2,5. Διαιτητής ήταν ο 35χρονος συλληφθείς. Τα χρήματα που φέρεται να είχε στοιχηματίσει ο 37χρονος ήταν 1.400-1500 ευρώ και να κέρδισε 7.000ευρώ.

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Στα μέσα Σεπτεμβρίου ο 37χρονος είχε επικοινωνία και με τον 38χρονο συλληφθέντα διοικητικό παράγοντα ομάδας στην Κεντρική Μακεδονία. Η συνομιλία τους φέρεται να σχετιζόταν με τον ορισμό διαιτητή σε αγώνα. Ο…παράγοντας φέρεται να τον ενημερώνει για τον διαιτητή, ο οποίος θα φρόντιζε και για τη νίκη της ομάδας. Αντίπαλη ομάδα θα ήταν ομάδα στην οποία σύμφωνα με τα λεγόμενα του ο 37χροος είχε επενδύσει 200.000 ευρώ.

Ακολούθησε συνομιλία του με παράγοντα την αντίπαλης ομάδας της Κεντρικής Μακεδονίας. Όταν ο παράγοντας του εξέφρασε ανησυχίες για τον διορισμό του διαιτητή λέγοντας το όνομα του 35χρονου συλληφθέντα, ο 37χρονος απάντησε ψέματα πως δεν γνώριζε κάτι.

Ο 37χρονος επικοινωνεί και με τον αδερφό του και τον ενημερώνει ότι ο διαιτητής θα είναι ο 35χρονος. Παρόμοια ενημέρωση έκανε και στον αστυνομικό που είχε «συμβουλέψει» σε προηγούμενο αγώνα. Η επισφράγιση του 35χρονου κατηγορούμενου διαιτητή, είχε έρθει και μέσα από συνάντηση που φέρεται να είχε πραγματοποιήσει ο 37χρονος με τον 43χρονο συλληφθέντα πρόεδρο επιτροπής που χειρίζεται θέματα διαιτησίας στο τοπικό ποδόσφαιρο, στον οποίο είχε αναφέρει ότι ήταν διατεθειμένος να πληρώσει. Το ποσό θα ανερχόταν σε 300 ευρώ και άλλα 300 αν έπαιρναν κόκκινες κάρτες συγκεκριμένοι παίκτες. Οι επικοινωνίες του 37χρονου συνεχίστηκαν και με ποδοσφαιριστές της ομάδας που υποστήριζε. Μάλιστα είχε εκδηλώσει και την άρνηση του για βιντεοσκόπηση του αγώνα υπό τον φόβο μήπως ο διαιτητής άλλαζε στάση. Ο αγώνας έληξε 2-1.

Οι απολογίες των 6 συλληφθέντων έχουν οριστεί για την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα για την Τρίτη 3/11, την Τετάρτη 4/11 και την Πέμπτη 5/11.