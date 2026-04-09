Χαμός στα social media με τον καβγά Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη: «Βαρέα και ανθυγιεινά για τους δημοσιογράφους» - iefimerida.gr

Διαστάσεις πήρε ο on air καβγάς στο OPEN μεταξύ του παρουσιαστή Νίκου Στραβελάκη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η «διαμάχη» στην εκπομπή «10 παντού», το πρωί της Μ. Τετάρτης, πέρα από τα άρθρα, κυριάρχησε στα social media, με εκατοντάδες αναπαραγωγές του βίντεο και με αναρίθμητα σχόλια, ειδικά στο X, όπου το hashtag #Στραβελάκης ήταν στα δέκα κορυφαία trend για αρκετές ώρες.

Τα views στο TikTok ήταν δεκάδες χιλιάδες στις περισσότερες δημοσιεύσεις του βίντεο και ο κόσμος διχάστηκε, καθώς άλλοι κατηγορούσαν τον Στραβελάκη, άλλοι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ αρκετοί στάθηκαν στην κλήση προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στην εκπομπή ενώ γνώριζε πως ήταν πολύ εύκολο να δημιουργηθεί ένταση, όπως τονίζουν.

Ο καβγάς Στραβελάκη-Κωνσταντοπούλου και οι ατάκες

Όλα ξεκίνησαν από μια ερώτηση προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τις διαφωνίες των συγγενών θυμάτων των Τεμπών για τους χειρισμούς της στη δίκη στη Λάρισα. Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε λέγοντας «δεν με αφήνετε να μιλήσω», με τον παρουσιαστή να απαντά πως «εγώ θέλω να ρωτήσω».

Στη συνέχεια, κατηγόρησε τον Νίκο Στραβελάκη πως προσπαθεί να προκαλέσει «αίσθηση διάρρηξης των συγγενών ή των συνηγόρων» με τον δημοσιογράφο να αντιδρά λέγοντας «δεν θέλω να προκαλέσω αίσθηση, σας ρωτώ για να απαντήσετε και μου αποδίδετε κατηγορίες. Αν η απάντησή είναι 12 λεπτά σε μια συνέντευξη 20 λεπτών, θα σας παρακολουθούμε να μιλάτε. Δεν θα κάνουμε διάλογο. Επειδή είστε υπέρ του διαλόγου, για αυτό ρωτάω».

Το σημείο που οδήγησε τη συζήτηση σε ένταση ήταν όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην υπόθεση δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, του 2008 στα Εξάρχεια, περίοδο όπου ο Νίκος Στραβελάκης ήταν παρουσιαστής στο δελτίο ειδήσεων του Mega.

«Κύριε Στραβελάκη, εγώ ήμουν συνήγορος και στην υπόθεση Γρηγορόπουλου όπου ξέρετε πολύ καλά ότι με ένα πλαστό βίντεο που προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων που παρουσιάζατε, πήγαν να παρουσιάσουν τη δολοφονία σαν επίθεση».

Ο παρουσιαστής αντέδρασε λέγοντας πολλές φορές «δεν θυμάστε καλά» και στη συνέχεια ανέβηκαν οι τόνοι με τον Νίκο Στραβελάκη να λέει: «Πήρα θέση και είπα στο δελτίο ''βγάλτε τον ήχο γιατί είναι πλαστός''. Εγώ το είπα, μην το παραλείπετε. Είπα στον αέρα ''βγάλτε τον ήχο είναι πλαστός'' και υπάρχει, έχει μεταδοθεί».

«Εσείς δημιουργήσατε εντύπωση τότε και πήγαμε στο δικαστήριο με τον Κορκονέα να λέει ότι αυτό το βίντεο είναι η αλήθεια. Κάναμε αγώνα στο δικαστήριο να αποδείξουμε ότι ήταν πλαστό το βίντεο που προβάλατε με τον Κορκονέα να το επικαλείται», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Νίκο Στραβελάκη να διαμαρτύρεται για στοχοποίηση.

Η ένταση συνεχίστηκε με την πρόεδρο της Πλεύσης να κατηγορεί εκ νέου τον παρουσιαστή λέγοντας: «Δεν καταλαβαίνω γιατί επαναλάβατε τόσες φορές τη συκοφαντία του Φλωρίδη ότι είμαι Χρυσή Αυγή. Εγώ σας καταγγέλλω ότι παρεμποδίζετε τις απαντήσεις μου».

Οι τόνοι ανέβηκαν κι άλλο όταν ο Νίκος Στραβελάκης είπε: «Εγώ επέμενα να έρθετε εδώ και με καταγγέλλετε ότι παρεμποδίζω τις απαντήσεις σας», καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Μου κάνετε κάποια χάρη; Δεν είναι δημόσια η εκπομπή; Είναι δικό σας τσιφλίκι; Είπατε 15 φορές Χρυσή Αυγή. Είναι καλό που τα βλέπει ο κόσμος για να καταλαβαίνει. Τα κίνητρα δεν είναι αγαθά, ούτε δημοσιογραφικά».

Ο παρουσιαστής της εκπομπής του Open απάντησε έξαλλος: «Δεν θα μου αποδώσετε κίνητρα μετά από 40 χρόνια. Δεν επέτρεψα σε κανέναν πολιτικό να μου αποδώσει κίνητρα για τα ερωτήματά μου. Είμαι δημοσιογράφος, δεν με ταύτισε ποτέ κανένας με κανένα κόμμα και δεν σας επιτρέπω».

«Δεν με απασχολεί τι μου επιτρέπετε. Την ώρα που φιμώνομαι και στοχοποιούμαι από τους πάντες, έρχεστε να με στοχοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο. Κάνετε σκηνή στην εκπομπή σας. Δεν μου δίνετε το δικαίωμα να απαντώ χωρίς να με συκοφαντείτε και να με λοιδορείτε», ήταν η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Θα βαφτίσετε λοιδορία το δημοσιογραφικό ερώτημα;», ρώτησε ο Νίκος Στραβελάκης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να του απαντά: «Ρίχνετε νερό στον μύλο αυτών που μου επιτίθενται. Να μιλήσετε έτσι και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Φλωρίδη. Βεβαίως και έχετε δικαίωμα να ρωτήσετε, αλλά εμένα γιατί με παρεμποδίζετε; Δεν γεννήθηκε ακόμα ο άνθρωπος που θα μου πει τι θα πω».