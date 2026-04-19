Σοβαρό τροχαίο στην εθνική Κορίνθου-Τριπόλεως, στον κόμβο της Νεμέας -Στο νοσοκομείο η οδηγός [εικόνες] - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στο 114ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης-Κορίνθου, στον κόμβο της Νεμέας.

Σύμφωνα με το korinthostv, όλα έγιναν λίγο πριν τις 15:00, όταν το όχημα που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Εγκλωβίστηκε η οδηγός του αυτοκινήτου -Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ναυπλίου

Από τη σύγκρουση, η οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για τον απεγκλωβισμό της. Η γυναίκα ανασύρθηκε τραυματισμένη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εικόνες από το σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο