Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών -Συγκρούστηκαν δύο οχήματα [βίντεο] - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών, στο ύψος του Κανταρέ Κορίνθου, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.



Το τροχαίο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην περιοχή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, τα δύο αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Η σύγκρουση σημειώθηκε όταν το ένα ΙΧ έστριψε αριστερά και συγκρούστηκε με το άλλο όχημα που βρισκόταν κανονικά στην πορεία του.

Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν ο οδηγός του πρώτου ΙΧ έχασε τον έλεγχο ή αν έστριψε χωρίς να ελέγξει αν ερχόταν άλλο όχημα από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το βίντεο από το τροχαίο στην Κόρινθο