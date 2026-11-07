Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε ξυλουργείο στο Ρέθυμνο, ακρωτηριάστηκαν τέσσερα δάχτυλα 42χρονου - iefimerida.gr

Σοβαρό ατύχημα το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) σε ξυλουργείο σε περιοχή κοντά στο Ρέθυμνο, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό ενός 42χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, με αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό τεσσάρων δακτύλων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον 42χρονο.

Στη συνέχεια, τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αρμόδιες Αρχές διενεργούν προανάκριση, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.