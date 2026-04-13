Σοβαρό εν κινήσει επεισόδιο μεταξύ οδηγών ΙΧ στο Ίλιον: 30χρονος τραυμάτισε με κατσαβίδι 27χρονο - iefimerida.gr

Επεισόδιο... εν κινήσει σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα στο Ίλιον, με πρωταγωνιστές δύο οδηγούς αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε στην οδό Θηβών, στο ύψος του Ιλίου, όταν 30χρονος οδηγός που ήταν μόνος του σε όχημα είχε επεισόδιο με 27χρονο οδηγό που είχε άλλους τρεις επιβαίνοντες στο όχημά του, έναν 30χρονο και δύο 20χρονους.

Το επεισόδιο συνεχίστηκε με τα δύο οχήματα να είναι εν κινήσει και στην Παναγή Τσαλδάρη στο Περιστέρι, πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου, ο 30χρονος τραυμάτισε με κατσαβίδι τον 27χρονο στο χέρι, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του. Το κατσαβίδι βρέθηκε αργότερα από τους αστυνομικούς κάτω από το πατάκι του οχήματος του 30χρονου και κατασχέθηκε.

Και τα πέντε άτομα συνελήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, σε βάρος τους για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.