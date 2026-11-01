Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα στο Λουτράκι -Τρεις τραυματίες, ο ένας διασωληνωμένος - iefimerida.gr

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Λουτράκι το μεσημέρι της Κυριακής 1/11, κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις αθλητές, με καταγωγή από την Κύπρο, την Ιταλία και τη Βρετανία, συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο βρέθηκαν γρήγορα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τα οποία τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Από τους τρεις, ο 40χρονος Ιταλός αθλητής φέρεται να έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά (βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις) και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο «Γ. Γεννηματάς» στην Αθήνα.