Σοβαρό ατύχημα σε κυνήγι στην Ναυπακτία, ένας τραυματίας από πυροβολισμό -Μία σύλληψη, τι εξετάζεται - iefimerida.gr

Συναγερμός το πρωί της Κυριακής (8/11) στις Αρχές της Ναυπακτίας, έπειτα από περιστατικό τραυματισμού κυνηγού από πυροβολισμό σε ορεινή περιοχή.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο άνδρας βρισκόταν σε δασική περιοχή ανάμεσα σε Τερψιθέα και Άνω Χώρα, όπου είχε μεταβεί για κυνήγι με ακόμη ένα άτομο.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ατόμου που συνόδευε τον κυνηγό, ενώ διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή εκπυρσοκρότηση κυνηγετικού όπλου, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί πώς ακριβώς τραυματίστηκε ο άνδρας.