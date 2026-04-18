Αυτά είναι τα SMS απάτης με ερωτικό περιεχόμενο -Ζητούν γνωριμίες για να... αδειάσουν λογαριασμούς [εικόνες] - iefimerida.gr

Στο προσκήνιο είναι και πάλι η απάτη με παραπλανητικά και κακόβουλα sms ερωτικού περιεχομένου που έχουν σκοπό να παγιδεύσουν τον παραλήπτη και στην συνέχεια να του αποσπάσουν χρήματα.

Την ώρα που οι διαδικτυακές άπατες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στην Ελλάδα, έχουν επανεμφανιστεί τα sms με αποστολέα το 54122 που παριστάνουν πως βρήκαν τον παραλήπτη από κάποιο μέσω κοινωνικής δικτύωσης και επιθυμούν ανταλλαγή μηνυμάτων ή ακόμη και συνάντηση. Τις περισσότερες φορές το άτομα που αναζητά ταίρι είναι γυναίκα, ενώ στόχοι αποτελούν η απόσπαση χρηματικών ποσών αποτελεί στόχο των μηνυμάτων, αλλά και η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

Αυτά είναι τα sms που στέλνουν οι απατεώνες

Ένα από τα μηνύματα τα οποία εξασφάλισε το iefimerida από πολίτες που έλαβαν κακόβουλα sms.

«Από Κωνσταντίνα9: Καλησπέρα σας :-). Έλαβα ένα μήνυμα για γνωριμία. Είμαι παντρεμένη και αναζητώ εχέμυθη γνωριμία. Αν ενδιαφέρεστε μιλάμε εκτός… υπηρεσίας».

Τι πρέπει να προσέξετε και πώς θα καταλάβετε ότι πρόκειται για απάτη:

Διεθνείς αριθμοί ή άγνωστες διευθύνσεις email.

Απαίτηση για άμεση πληρωμή με μεταφορά χρημάτων

Αναφορά σε παλιούς κωδικούς πρόσβασης (passwords) για να πείσουν ότι σας χακάραν.

Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος δίνει τις εξής οδηγίες:

Προτρέπει σε όλους να αγνοήσουν οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα, ακόμη και αν εμπεριέχει απειλές. Επισημαίνει, να μην καταθέσουν για κανέναν λόγο χρήματα σε λογαριασμούς που τοὺς υποδεικνύουν καθώς και να μην ανοίξουν συνδέσμους και συνημμένα αρχεία. Τέλος, για εκείνους που έπεσαν θύματα των μηνυμάτων η δίωξη τους συμβουλεύει να επικοινωνήσουν με την διεύθυνση μέσω email ή στο 11188.