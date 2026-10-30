Ένα smart βγαίνει στον Κηφισό και γίνεται viral -Ανασφάλιστο, με έναν προφυλακτήρα κρεμασμένο από το παράθυρο - iefimerida.gr

Ένα ακόμη απίστευτο περιστατικό από τους ελληνικούς δρόμους ήρθε στο προσκήνιο, με έναν οδηγό να κινείται στη Λεωφόρο Κηφισού μεταφέροντας έναν ολόκληρο προφυλακτήρα με το αυτοκίνητο του.﻿

Αδιανόητες εικόνες, που αποτυπώνουν μια ακόμη επικίνδυνη πρακτική στην οποία δεν διστάζουν να προχωρούν αρκετοί οδηγοί στους δρόμους της χώρα μας, κατέγραψε με την κάμερά του αναγνώστης του carandmotor.gr.

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