Ένα smart βγαίνει στον Κηφισό και γίνεται viral -Ανασφάλιστο, με έναν προφυλακτήρα κρεμασμένο από το παράθυρο - iefimerida.gr

Ένα ακόμη απίστευτο περιστατικό από τους ελληνικούς δρόμους ήρθε στο προσκήνιο, με έναν οδηγό να κινείται στη Λεωφόρο Κηφισού μεταφέροντας έναν ολόκληρο προφυλακτήρα με το αυτοκίνητο του.
Αδιανόητες εικόνες, που αποτυπώνουν μια ακόμη επικίνδυνη πρακτική στην οποία δεν διστάζουν να προχωρούν αρκετοί οδηγοί στους δρόμους της χώρα μας, κατέγραψε με την κάμερά του αναγνώστης του carandmotor.gr.
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