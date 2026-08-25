Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη στις Αχαρνές και σκότωσε το κατοικίδιό της -Συνελήφθη 54χρονος Ουκρανός - iefimerida.gr

Επίθεση από σκύλο δέχτηκε μία γυναίκα ηλικίας 26 ετών το βράδυ της Δευτέρας στις Αχαρνές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.

Ειδικότερα, όλα έγιναν γύρω στις 21:00, όταν η 26χρονη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της και δέχτηκε επίθεση από σκύλο, που βρισκόταν σε αυλή σπιτιού.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η κοπέλα τραυματίστηκε ελαφρά και το κατοικίδιό της σκοτώθηκε.

Για την επίθεση συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σκύλου, ένας 54χρονος, υπήκοος Ουκρανίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια.