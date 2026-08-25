 Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη στις Αχαρνές και σκότωσε το κατοικίδιό της -Συνελήφθη 54χρονος Ουκρανός - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη στις Αχαρνές και σκότωσε το κατοικίδιό της -Συνελήφθη 54χρονος Ουκρανός

Σκύλος
Σκύλος / Φωτογραφία αρχείου Shutterstock
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ
Κάτια Νιάκαρη

Επίθεση από σκύλο δέχτηκε μία γυναίκα ηλικίας 26 ετών το βράδυ της Δευτέρας στις Αχαρνές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.

Ειδικότερα, όλα έγιναν γύρω στις 21:00, όταν η 26χρονη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της και δέχτηκε επίθεση από σκύλο, που βρισκόταν σε αυλή σπιτιού.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η κοπέλα τραυματίστηκε ελαφρά και το κατοικίδιό της σκοτώθηκε.

Για την επίθεση συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σκύλου, ένας 54χρονος, υπήκοος Ουκρανίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ σκύλος Αχαρνές επίθεση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ