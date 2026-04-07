Σκύλος δάγκωσε 2 ετών κοριτσάκι στο κεφάλι, στον Πειραιά -Μέσα στο σπίτι της γιαγιάς - iefimerida.gr

Με τραύματα από δάγκωμα σκύλου μεταφέρθηκε χθες στο Νοσοκομείο Παίδων κοριτσάκι δύο ετών που διέφυγε της προσοχής της γιαγιάς του.

Το περιστατικό συνέβη στο σπίτι της οικογένειας στον Πειραιά, όταν το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής της 41χρονης γιαγιάς του, ολλανδικής καταγωγής, και μπήκε σε δωμάτιο που υπήρχε σκυλί.

Με τραύματα στο κεφάλι το κορίτσι που το δάγκωσε σκύλος

Ο σκύλος δάγκωσε το δίχρονονο κοριτσάκι τραυματίζοντάς το στο κεφάλι.

Με ταξί, συνοδεία ανδρών της ΔΙΑΣ το παιδί μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία» για νοσηλεία.

Η γιαγιά του παιδιού συνελήφθη.