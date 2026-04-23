Σκότωσε την Ελευθερία σε λιγότερο από 1 λεπτό -Αποκαλύψεις-σοκ για τον γυναικοκτόνο, πήγε να κρύψει το αμάξι της με τη νεκρή μέσα - iefimerida.gr

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη.

Μετά την επίθεση, είχε πτώση με τη μοτοσυκλέτα, γύρισε με ταξί στο σπίτι του και στη συνέχεια επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος. Οδήγησε το αυτοκίνητο της γυναίκας με τη σορό της στα πίσω καθίσματα και την εγκατέλειψε σε χωράφι. Αργότερα, γύρω στις οκτώ ώρες μετά το έγκλημα, φαίνεται να χρησιμοποίησε το κινητό του θύματος, στέλνοντας παράλληλα αυτοματοποιημένο μήνυμα στον γιο της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την επόμενη μέρα το πρωί, κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι είχε πτώση με τη μοτοσυκλέτα και ότι δεν είχε διαφορές με την 43χρονη. Το ίδιο βράδυ επέστρεψε στο αστυνομικό τμήμα για να ενημερωθεί για τις έρευνες και να υπενθυμίσει ότι δεν είχε επαφή με την εξαφάνιση της γυναίκας. Την Τρίτη το απόγευμα κλήθηκε ξανά για συμπληρωματική κατάθεση, κυρίως για να διευκρινίσει τι έκανε όταν έφτασε στο σπίτι του, στους Μαλάδες.

Οι αστυνομικοί είχαν βιντεοληπτικό υλικό που τον έδειχνε να φεύγει με το Smart του και να επιστρέφει στο παρεκκλήσι, προκειμένου να καλύψει τα ίχνη του. Καθώς αντιλήφθηκε ότι οι αρχές τον πλησίαζαν, το μεσημέρι της Τρίτης έβαλε τέλος στη ζωή του, στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία.

Σκότωσε την 43χρονη σε λιγότερο από 1 λεπτό

Η δολοφονία της 43χρονης συνέβη σε λιγότερο από ένα λεπτό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 39χρονος φέρεται να είχε κανονίσει ραντεβού μαζί της στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος, στην περιοχή της Σταυρακιανής κοντά στο χωριό Δάφνες. Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της στις 11:02 και έφτασε στο σημείο στις 11:06. Ο δράστης πυροβόλησε μία φορά στο κεφάλι την άτυχη γυναίκα και την τοποθέτησε μπρούμυτα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της. Ακολούθησε πτώση με τη μοτοσυκλέτα στις 11:08 και, περίπου στις 12:00, εντοπίστηκε τραυματισμένος σε καφετέρια στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου-Μοιρών, όπου κάλεσε ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι του. Στην οδηγό ταξί ανέφερε ότι είχε τραυματιστεί από το άλογο της κόρης του.

Μετά την αλλαγή ρούχων στο σπίτι του, ο 39χρονος επέστρεψε στο παρεκκλήσι με το Smart του, πήρε το αυτοκίνητο της γυναίκας και μετέφερε τη σορό σε χωράφι κοντά στην Αγία Βαρβάρα. Στις 13:13 σταμάτησε σε βενζινάδικο, κάλεσε ταξί και επέστρεψε για να πάρει το αυτοκίνητό του, φεύγοντας στις 14:00. Η σορός της 44χρονης εντοπίστηκε από τις αρχές στις 17:20.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα σημάδια του εγκλήματος: Φυσιγγιοθήκη, θήκη πιστολιού και πακέτο τσιγάρων

Στο σημείο του εγκλήματος βρέθηκαν φυσιγγιοθήκη, θήκη πιστολιού και πακέτο τσιγάρων που κάπνιζε ο δράστης, τα οποία στάλθηκαν για ανάλυση σε εγκληματολογικά εργαστήρια. Το τελευταίο στίγμα του κινητού της γυναίκας καταγράφηκε πριν από τους Αθανάτους, ενώ το αυτοματοποιημένο μήνυμα προς τον γιο της εκτιμάται ότι στάλθηκε από τον δράστη.