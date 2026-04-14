Σκόνη και τοπικές βροχές επηρεάζουν τη χώρα -Πόσο θα κρατήσουν και σε ποιες περιοχές, η πρόγνωση Καντερέ στο iefimerida - iefimerida.gr

Ένα μέτριας έντασης επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από την Αφρική επηρεάζει τον καιρό στη χώρα μας από σήμερα.

Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονο και πόσο θα διαρκέσει; Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κ. Νίκος Καντερές, εξηγεί στο iefimerida το «σύστημα» το οποίο ξεκίνησε την Κυριακή των Βαΐων από τον νότιο Ατλαντικό ανοιχτά της βορειοδυτικής Αφρικής και φέρνει μαζί του στη χώρα μας σκόνη, αλλά και μικρής έντασης βροχές.

Η πρόγνωση του Νίκου Καντερέ στο iefimerida για τον καιρό των επόμενων ημερών

«Ένα εξασθενημένο χαμηλό βαρομετρικό από την κεντρική Μεσόγειο και τις ακτές της βόρειας Αφρικής είναι αυτό που άρχισε σήμερα να μας επηρεάζει με αραιές συννεφιές, οι οποίες κατά τόπους είναι πιο πυκνές και δίνουν ασθενείς βροχές, ενώ συνοδεύονται με λίγη λάσπη.

Το χαμηλό αυτό έχει μία προϊστορία. Ξεκίνησε την Κυριακή των Βαΐων σαν ένα πολύ ισχυρό βαρομετρικό από τον νότιο Ατλαντικό ανοιχτά της βορειοδυτικής Αφρικής, το οποίο αποκόπηκε από τη γενική κυκλοφορία με αποτέλεσμα να στροβιλίζεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα και να φτάνει πλέον στην περιοχή μας αρκετά εξασθενημένο» αναφέρει αρχικά στην πρόγνωσή του ο κ. Καντερές, προσθέτοντας τα εξής:

«Το χαμηλό αυτό δεν θα συνοδεύεται με έντονα φαινόμενα, ούτε με χαλαζοπτώσεις, ούτε με πλημμύρες. Απλώς, θα δίνει ασθενείς βροχές που κατά τόπους θα είναι μέτριας έντασης, χωρίς όμως κάτι το ιδιαίτερο. Επιπλέον, η άμμος που μεταφέρθηκε δεν είναι τόσο μεγάλη σαν εκείνη που είχαμε πριν από λίγες ημέρες.

Το σύστημα αυτό θα επηρεάζει τη δυτική και τη νότια Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα. Η διάρκειά του θα είναι τρεις ημέρες, σήμερα, αύριο, Τετάρτη, και Πέμπτη. Η ένταση των φαινομένων δεν θα είναι ισχυρή και το σύστημα θα απομακρυνθεί σιγά σιγά την Παρασκευή, καθώς το χαμηλό αυτό θα περάσει νότια της Κρήτης και θα συνδυαστεί με τις υψηλές πιέσεις των Βαλκανίων. Γενικά, αυτή η εβδομάδα δεν διαφαίνεται να έχει κάτι αξιόλογο από πλευράς βροχών».