﻿Σκόνη από την Αφρική εξακολουθεί να σκεπάζει τη χώρα: Μουντό σκηνικό και λασποβροχές έως και το Σάββατο - iefimerida.gr

Περιορισμένη ορατότητα και επιβαρυμένη ποιότητα αέρα καταγράφονται σε όλη τη χώρα λόγω επεισοδίου αφρικανικής σκόνης μέτριας έντασης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης μέτριας έντασης, το οποίο έχει καλύψει το σύνολο της επικράτειας, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό περιορισμένης ορατότητας και μειωμένης ηλιοφάνειας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του AtmoHub, η σκόνη συνοδεύεται από αυξημένες νεφώσεις, δίνοντας στην ατμόσφαιρα μια χαρακτηριστικά θολή και μουντή όψη που γίνεται αισθητή σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η ποιότητα του αέρα εμφανίζεται επιβαρυμένη σχεδόν παντού, με τις τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων να κινούνται κοντά στα θεσμοθετημένα όρια, ενώ κατά τόπους καταγράφονται και οριακές υπερβάσεις. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν ένα δυσμενές περιβάλλον, ιδίως για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Επέκταση του φαινομένου και λασποβροχές στη νότια Ελλάδα

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Atmohub το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί και την Παρασκευή, οπότε και προβλέπονται λασποβροχές κυρίως στη νότια Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ σποραδικές λασποβροχές δεν αποκλείονται και στη Μακεδονία. Μέχρι τότε, οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της μεγαλύτερης επιβάρυνσης είναι η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, τα Επτάνησα, η Ήπειρος και η Μακεδονία.

Η εικόνα αναμένεται να βελτιωθεί από το βράδυ του Σαββάτου, όταν το επεισόδιο σκόνης θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά.

Παγκόσμια διάσταση των μεταφορών σκόνης

Σύμφωνα με τους ειδικούς το φαινόμενο της μεταφοράς σκόνης, αν και συχνό για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, υπενθυμίζει τη δυναμική της ατμόσφαιρας σε παγκόσμια κλίμακα. Η ερημική σκόνη αποτελεί βασικό συστατικό της ατμόσφαιρας και μπορεί να ταξιδεύει σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων, μεταφερόμενη από ισχυρούς ανέμους.

Δεν είναι σπάνιο, πλούμια σκόνης να διασχίζουν ολόκληρους ωκεανούς μέσα σε λίγες ημέρες, επηρεάζοντας περιοχές πολύ μακριά από τις πηγές εκπομπής τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα νέφη σκόνης από τη Σαχάρα που φτάνουν μέχρι τον Ατλαντικό, αλλά και εκείνα από την έρημο Γκόμπι που έχουν καταγραφεί να καταλήγουν έως και στη Χαβάη. Όπως αναφέρει το Atmohub το τωρινό επεισόδιο εντάσσεται σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, με την ένταση αλλά και τη γεωγραφική εμβέλεια των ατμοσφαιρικών μεταφορών.