Σκιάθος: Τρία χρόνια φρίκης για τον 15χρονο -Κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό, συνελήφθη ο 17χρονος - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 15χρονου από 17χρονο στην Σκιάθο.

Η πολύ σοβαρή υπόθεση με πρωταγωνιστές ανηλίκους βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών Αρχών στη Σκιάθο, μετά την καταγγελία 15χρονου, ο οποίος περιέγραψε ένα πολυετές σκηνικό τρομοκρατίας, απειλών και σεξουαλικής κακοποίησης από 17χρονο.

Ο 15χρονος προσήλθε μαζί με τους γονείς του στο Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου και κατήγγειλε έναν 17χρονο, υποστηρίζοντας ότι η κακοποίηση ξεκίνησε το 2023 και συνεχίστηκε έως τα τέλη Ιουλίου του 2026, δηλαδή για περίπου τρία χρόνια.

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Μάλιστα ο 15χρονος φέρεται να κατέθεσε πως κακοποιούνταν καθημερινά για τρία χρόνια, αποκαλύπτωντας τον ζωντανό εφιάλτη που ισχυρίζεται ότι ζούσε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 17χρονος φέρεται να τον εξανάγκαζε επανειλημμένα σε σεξουαλικές πράξεις, χρησιμοποιώντας ως μέσο πίεσης την απειλή ότι θα έδινε στη δημοσιότητα βιντεοληπτικό υλικό ερωτικού περιεχομένου. Ο 15χρονος φέρεται ακόμη να υποστήριξε ότι ο καταγγελλόμενος ήταν χειριστικός απέναντί του και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις άσκησε σωματική βία.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή στις 6 Αυγούστου, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 17χρονος εμφανίστηκε στον χώρο όπου εργαζόταν ο 15χρονος και φέρεται να τον απείλησε, προκαλώντας του φόβο και ανησυχία.

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Στο μικροσκόπιο το κινητό του 17χρονου

Οι αστυνομικές Αρχές κατέσχεσαν το κινητό τηλέφωνο του 17χρονου, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς διερευνάται η ύπαρξη ψηφιακού υλικού που ενδέχεται να συνδέεται με την υπόθεση.

Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθη και για το αυτόφωρο αδίκημα της απειλής.

Παράλληλα, συνελήφθη ο πατέρας του 17χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Με προφορική εντολή του εισαγγελέα υπηρεσίας, πατέρας και γιος αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι.

Ο 15χρονος εξετάστηκε παρουσία ψυχολόγου, ενώ δόθηκε παραγγελία για την εξέτασή του από τις αρμόδιες ιατρικές και ιατροδικαστικές υπηρεσίες.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου, με τις Αρχές να αναζητούν και να αξιολογούν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις σοβαρές καταγγελίες.