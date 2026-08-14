Κυνηγώντας το jet blast στη Σκιάθο: Το επικίνδυνο «παιχνίδι» με τις απογειώσεις -«Ξέρουν ότι υπάρχει κίνδυνος», λέει ο δήμαρχος - iefimerida.gr

Για κάποιους είναι μια εντυπωσιακή τουριστική εμπειρία. Για άλλους, ένα παιχνίδι με τον κίνδυνο που μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μετατραπεί σε εφιάλτη.

Στη Σκιάθο, το σημείο που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον αεροδιάδρομο όπου οι επισκέπτες στέκονται για να παρακολουθήσουν τις απογειώσεις των αεροσκαφών, πρωταγωνιστεί μετά από δύο τραυματισμούς μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.

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Στις 10 Αυγούστου, μια 52χρονη Ιταλίδα βρέθηκε στο έδαφος όταν παρασύρθηκε από την ισχυρή ώση των κινητήρων αεροσκάφους που απογειωνόταν. Η γυναίκα υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί αεροπορικώς στον Βόλο για νοσηλεία. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 13 Αυγούστου, μια ακόμη Ιταλίδα, περίπου 50 ετών, τραυματίστηκε στο ίδιο σημείο, την ώρα που παρακολουθούσε την προετοιμασία αεροσκάφους για απογείωση.

Τα δύο περιστατικά έρχονται να προστεθούν στη λίστα που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με τους τουρίστες που έχουν τραυματιστεί λόγω της αδικαιολόγητης στάσης τους να προσπαθούν να σταθούν πίσω από το αεροπλάνο που ετοιμάζεται να απογειωθεί, μόνο και μόνο για να νιώσουν το δυνατό κύμα αέρα από τις τουρμπίνες.

Το επικίνδυνο «παιχνίδι» έχει αποκτήσει διεθνή φήμη στους λάτρεις του plane spotting

Το συγκεκριμένο σημείο, όπου βρίσκεται έξω από τον αεροδιάδρομο, σε δημόσιο δρόμο και στο οποίο πηγαίνουν οι τουρίστες για το επικίνδυνο «παιχνίδι», έχει αποκτήσει διεθνή φήμη στους λάτρεις του plane spotting, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα να βλέπει κανείς τα αεροσκάφη να περνούν σε εξαιρετικά μικρή απόσταση. Η εικόνα μπορεί να είναι εντυπωσιακή, όμως πίσω από αυτήν κρύβεται ένας σοβαρός κίνδυνος, ειδικά όταν κάποιος βρίσκεται ακριβώς πίσω από ένα αεροσκάφος που αναπτύσσει ισχύ για να απογειωθεί.

Το λεγόμενο jet blast δεν είναι ένας απλός δυνατός αέρας. Είναι η τεράστια ροή αέρα και καυσαερίων που εκτοξεύεται προς τα πίσω από τους κινητήρες όταν λειτουργούν σε υψηλή ισχύ. Αν κάποιος βρεθεί μέσα στη ζώνη αυτή, μπορεί να χάσει την ισορροπία του και να παρασυρθεί, ενώ αντικείμενα που βρίσκονται στο έδαφος μπορούν επίσης να εκτοξευθούν. Στην περίπτωση της Σκιάθου, ο κίνδυνος μεγαλώνει λόγω της πολύ μικρής απόστασης ανάμεσα στον δρόμο όπου συγκεντρώνεται ο κόσμος και τον διάδρομο του αεροδρομίου.

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Τα μέχρι στιγμής περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα. Τον Ιούνιο του 2022, ένας 79χρονος είχε παρασυρθεί από την ώση αεροσκάφους και εκτινάχθηκε, καταλήγοντας στη θάλασσα. Λίγες εβδομάδες αργότερα, την ίδια χρονιά, μια 61χρονη Βρετανίδα τραυματίστηκε σοβαρά από το jet blast αεροσκάφους που βρισκόταν σε διαδικασία απογείωσης. Είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα τραύματα, ενώ η υπόθεση είχε απασχολήσει και τις αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Το καλοκαίρι του 2025 καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό, όταν Γερμανίδα τουρίστρια παρασύρθηκε από την ισχύ των κινητήρων και έπεσε στο οδόστρωμα. Τότε ο τραυματισμός της δεν είχε χαρακτηριστεί σοβαρός. Ωστόσο, το συμβάν είχε επαναφέρει το ίδιο ερώτημα, γιατί εξακολουθούν άνθρωποι να επιλέγουν να πλησιάζουν τόσο κοντά στα αεροσκάφη, ενώ γνωρίζουν ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται επικίνδυνη;

Δήμαρχος Σκιάθου: Έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες και διαγραμμίσεις

Ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, μιλώντας στο iefimerida υποστηρίζει ότι η περιοχή δεν είναι χωρίς προειδοποιήσεις και μέτρα προστασίας. Όπως επισημαίνει, «έχουν γίνει παρεμβάσεις σε συνεργασία με τη Fraport και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, με στόχο να καταστεί σαφές στους επισκέπτες ότι δεν πρέπει να παραμένουν στο συγκεκριμένο σημείο όταν επιχειρεί αεροσκάφος. Έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές πινακίδες, έχουν γίνει οι απαραίτητες διαγραμμίσεις και έχουν εγκατασταθεί φωτεινά σήματα. Η προειδοποίηση προς τον κόσμο είναι ξεκάθαρη και αναφέρει ότι υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για τη ζωή του», αναφέρει ο κ. Τζούμας.

Το πρόβλημα, ωστόσο, όπως περιγράφει, δεν αφορά μόνο την επάρκεια των μέτρων. Αφορά και τη στάση ορισμένων επισκεπτών, οι οποίοι δεν βρίσκονται εκεί τυχαία. Αντίθετα, γνωρίζουν ότι η θέση τους προσφέρει την εμπειρία του jet blast και περιμένουν σκόπιμα την απογείωση. «Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν στο σημείο ακριβώς επειδή θέλουν να αισθανθούν την ένταση του αέρα από τους κινητήρες. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για κάποιον που βρέθηκε εκεί χωρίς να γνωρίζει τι συμβαίνει. Ξέρουν ότι υπάρχει κίνδυνος και παρ’ όλα αυτά επιλέγουν να μείνουν, πολλές φορές κρατώντας ακόμη και το προστατευτικό κιγκλίδωμα την ώρα που το αεροσκάφος απογειώνεται», λέει χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η περιοχή δεν αποτελεί έναν κλειστό χώρο αποκλειστικά για plane spotting. Πρόκειται για δρόμο με τουριστική και εμπορική δραστηριότητα, από τον οποίο κατά τους θερινούς μήνες διέρχεται μεγάλος αριθμός ανθρώπων.

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Αδύνατη η συνεχής αστυνομική παρουσία στο σημείο

Στο ίδιο πλαίσιο τίθεται και το ζήτημα της συνεχούς αστυνομικής παρουσίας. Με δεκάδες πτήσεις την ημέρα, η μόνιμη φύλαξη του σημείου από αστυνομικούς θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη. «Δεν υπάρχει η δυνατότητα να βρίσκεται καθημερινά αστυνομική δύναμη επί 18 ώρες στο συγκεκριμένο σημείο. Το αεροδρόμιο εξυπηρετεί περίπου 35 έως 40 πτήσεις την ημέρα και οι ανάγκες αστυνόμευσης είναι πολλές. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός σε κάθε σημείο που ενδέχεται να γίνει επικίνδυνο», σημειώνει ο κ. Τζούμας.

Η Fraport έχει λάβει μέτρα στον χώρο που βρίσκεται υπό τον έλεγχό της, όμως υπάρχει μια κρίσιμη ιδιαιτερότητα μιας και το σημείο από όπου οι επισκέπτες παρακολουθούν τα αεροσκάφη βρίσκεται εκτός της ελεγχόμενης ζώνης του αεροδρομίου. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η δυσκολία της υπόθεσης.

Η Σκιάθος έχει γίνει γνωστή διεθνώς στους φίλους του plane spotting λόγω της ασυνήθιστα κοντινής θέσης από την οποία μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ένα αεροσκάφος. Το γεγονός, όμως, ότι η εμπειρία έχει αποκτήσει τουριστική δημοφιλία δεν αναιρεί τον κίνδυνο.