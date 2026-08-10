Σκιάθος: Τουρίστρια τραυματίστηκε από το ρεύμα αεροπλάνου που απογειωνόταν -Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις - iefimerida.gr

Μία τουρίστρια από την Ιταλία τραυματίστηκε στη Σκιάθο,﻿ καθώς την παρέσυρε το ρεύμα που προκάλεσε τουρμπίνα αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού.

Είναι σύνηθες φαινόμενο στη Σκιάθο τουρίστες να στέκονται στον δρόμο που βρίσκεται σε απόσταση ανάσας από το σημείο που τα αεροσκάφη παίρνουν θέση για να απογειωθούν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 52χρονη έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αφού αρχικά μεταφέρθηκε στο Πολυϊατρείο Σκιάθου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο Βόλου.