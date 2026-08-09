Σκιάθος: Καταγγελία 15χρονου για σεξουαλική κακοποίηση από 17χρονο - Τον απειλούσε ότι θα δημοσιεύσει βίντεο - iefimerida.gr

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Σκιάθο, με εμπλεκόμενους έναν 15χρονο και έναν 17χρονο.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 15χρονος μετέβη με τον πατέρα του στο Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου και κατήγγειλε ότι από το 2024 αποτελεί θύμα κατ’ εξακολούθησης βιασμού από έναν 17χρονο. Όπως υποστηρίζει, ο 17χρονος τον απειλούσε ότι θα δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο σχετικά βίντεο.

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Με βάση το ίδιο δημοσίευμα ο 15χρονος προχώρησε στην αποκάλυψη όταν ο 17χρονος εμφανίστηκε στο χώρο εργασίας του. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε αφορμή ώστε ο 15χρονος να μιλήσει στους γονείς του και στη συνέχεια να απευθυνθούν στις αρχές.

Κατά την κατάθεση του 15χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου ζητήθηκε η συνδρομή ψυχολόγου για την πολύωρη κατάθεσή του.

Προσαγωγή του 17χρονου και του πατέρα του

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 17χρονο καθώς και τον πατέρα του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Επιπλέον οι αρχές κατάσχεσαν το κινητό τηλέφωνο του 17χρονου, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου δημοσιεύματος, ο 17χρονος υποστήριξε ότι με τον 15χρονο ήταν φίλοι και ότι υπήρχε συναίνεση.

Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το ΑΤ Σκιάθου.