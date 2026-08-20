Σκιάθος: Ανήλικος βρέθηκε σε χαντάκι με τραύμα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της 18ης Αυγούστου στη Σκιάθο, όταν ένας ανήλικος -λίγο πριν κλείσει τα 18- υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου εντοπίστηκε τραυματισμένος στο κεφάλι, μέσα σε χαντάκι κοντά στο κατάλυμα όπου διέμενε προσωρινά με την οικογένειά του.

Όπως διαπιστώθηκε, ο νεαρός είχε προηγουμένως βρεθεί μαζί με τους γονείς και τον αδελφό του σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του νησιού, όπου φέρονται να κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Μετά την επιστροφή της οικογένειας στο κατάλυμα, ο ανήλικος, που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, βγήκε από αυτό χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Όταν οι οικείοι του διαπίστωσαν την απουσία του και άρχισαν να τον αναζητούν, τον εντόπισαν τραυματισμένο στο κεφάλι, μέσα σε χαντάκι.

Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, εκτός κινδύνου.

Από τη μέχρι τώρα διερεύνηση της υπόθεσης, σύμφωνα με τις Αρχές, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Από τις Αρχές συνελήφθησαν οι γονείς του ανηλίκου, καθώς και οι δύο υπεύθυνοι των δύο καταστημάτων στα οποία είχε προηγηθεί η κατανάλωση αλκοόλ.

Τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι, κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου.