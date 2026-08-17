Σκαρφάλωσε σε λούκι πολυκατοικίας και έκλεψε κοσμήματα -Ο 14χρονος στην Πάτρα είχε παρελθόν με ΜΕΘ, σκύλους και... μηνύσεις - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 14χρονου στην Πάτρα προχώρησαν οι Αρχές, καθώς φέρεται να εισέβαλε σε διαμέρισμα ηλικιωμένης και να αφαίρεσε κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος κατάφερε να προσεγγίσει το διαμέρισμα σκαρφαλώνοντας από το λούκι της πολυκατοικίας.

Αφού μπήκε στο σπίτι, φέρεται να αφαίρεσε τα κοσμήματα και στη συνέχεια αποχώρησε.

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Ο 14χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Η νοσηλεία στη ΜΕΘ και η... μήνυση σε ιδιοκτήτες διαμερίσματος

Η υπόθεση αυτή, όμως, δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένη. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 14χρονος φέρεται να έχει επιχειρήσει και στο παρελθόν να εισβάλει σε κατοικίες σκαρφαλώνοντας σε πολυκατοικίες.

Σε προηγούμενο περιστατικό, κατά τη διάρκεια προσπάθειάς του να ανέβει σε μπαλκόνι, έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να νοσηλευτεί και σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

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Σε άλλη περίπτωση, ο ανήλικος φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει σε διαφορετικό διαμέρισμα, όμως έγινε αντιληπτός. Τότε, σκύλοι της πολυκατοικίας τον καταδίωξαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί εκ νέου νοσηλεία.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει και δικαστική συνέχεια, καθώς η μητέρα του 14χρονου φέρεται να υπέβαλε μήνυση σε βάρος των ιδιοκτητών των σκύλων.